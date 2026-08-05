بعد بيان عائلته.. ماذا قالت النيابة العامة التمييزية عن رياض سلامة؟

وكانت قد حذّرت عائلة الحاكم السابق لمصرف من أن ظروف احتجازه في تهدد حياته وصحته النفسية والجسدية، مشيرة إلى أنه مضرب عن الطعام والشراب، ومقيّد إلى السرير ومحاط بعناصر أمنية مسلحة. كما قالت إن طبيبه الخاص لم يتمكن من الاطلاع على ملفه الطبي، رغم توصية التمييزي بالسماح له بمتابعة حالته.

وأكدت العائلة احترامها للإجراءات القانونية، لكنها طالبت بتطبيقها بعيداً عن الضغوط الإعلامية والخارجية، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي. ودعت السلطات إلى نقل سلامة إلى مستشفى بحنّس، حيث يوجد فريقه الطبي ومستلزمات علاجه، إلى حين البت بوضعه القانوني والاستماع إلى إفادته.