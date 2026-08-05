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لبنان

بعد بيان عائلته.. ماذا قالت النيابة العامة التمييزية عن رياض سلامة؟

Lebanon 24
05-08-2026 | 04:34
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بعد بيان عائلته.. ماذا قالت النيابة العامة التمييزية عن رياض سلامة؟
بعد بيان عائلته.. ماذا قالت النيابة العامة التمييزية عن رياض سلامة؟ photos 0
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ردّت النيابة العامة التمييزية على ما نُشر في 4 آب بشأن بيان منسوب إلى عائلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وظروف احتجازه.
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وقالت في بيان:" نود التأكيد مجددًا أن الموقوف المذكور محاط بكافة وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصًا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. كما أكدت أن رياض سلامة يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخرها مساء أمس".
 
وأضافت: "أن طبيب سلامة وجّه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف، خلافًا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته".
 

وكانت قد حذّرت عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من أن ظروف احتجازه في مستشفى ضهر الباشق تهدد حياته وصحته النفسية والجسدية، مشيرة إلى أنه مضرب عن الطعام والشراب، ومقيّد إلى السرير ومحاط بعناصر أمنية مسلحة. كما قالت إن طبيبه الخاص لم يتمكن من الاطلاع على ملفه الطبي، رغم توصية المدعي العام التمييزي بالسماح له بمتابعة حالته.

وأكدت العائلة احترامها للإجراءات القانونية، لكنها طالبت بتطبيقها بعيداً عن الضغوط الإعلامية والخارجية، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي. ودعت السلطات إلى نقل سلامة إلى مستشفى بحنّس، حيث يوجد فريقه الطبي ومستلزمات علاجه، إلى حين البت بوضعه القانوني والاستماع إلى إفادته.

 
 
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النيابة العامة التمييزية

مصرف لبنان رياض سلامة

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مستشفى ضهر الباشق

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النيابة العامة

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