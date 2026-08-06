مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل

Advertisement

ذكّرت " وجبل " في بيان، مشتركيها أنها "وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع".وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.3 - تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.4 - تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.5 - تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).6 - تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).7 - تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية خمسة أقساط ومفصلة على الشكل التالي:القسط:الأول يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026الثاني يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026الثالث يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026الرابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026الخامس يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2005واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".