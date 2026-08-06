ما حقيقة زيادة أسعار البنزين؟

بعد تناقل شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات أو فرض رسوم جديدة، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا
في اتصال مع "لبنان٢٤" أن ما يتم تداوله حول فرض ضريبة على البنزين هو مجرد شائعات عارية من الصحة.
ولفت أبو شقرا
إلى أنه أجرى اتصالاً بوزير المالية ياسين جابر
لمتابعة الأمر، حيث جزم الأخير بعدم وجود أي قرار أو نية حكومية لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المشتقات النفطية.
وكانت أسعار المشتقات النفطية قد سجلت ارتفاعاً في آخر جدول رسمي صادر يوم الإثنين عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، واتت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 2,468,000 ليرة لبنانية
(+24,000 ليرة).
بنزين 98 أوكتان: 2,486,000 ليرة لبنانية (+24,000 ليرة).
المازوت: 2,342,000 ليرة لبنانية (+66,000 ليرة).
قارورة الغاز
: 1,175,000 ليرة لبنانية (+18,000 ليرة).