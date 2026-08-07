تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطة مشتركة بين "الزراعة" و"العمل" لتنظيم العمالة الزراعية

Lebanon 24
07-08-2026 | 05:56
A-
A+
خطة مشتركة بين الزراعة والعمل لتنظيم العمالة الزراعية
خطة مشتركة بين الزراعة والعمل لتنظيم العمالة الزراعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استضافت وزارة الزراعة لقاءً تشاورياً وطنياً برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ووزير العمل الدكتور محمد حيدر، وبمشاركة ممثلين عن منظمتي "العمل الدولية" و"الفاو" والنقابات الزراعية، لبحث واقع العمالة الزراعية وسبل تنظيمها.
Advertisement

ويستهدف اللقاء إطلاق مسار وطني مشترك يهدف إلى تحديث التشريعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وضبط العمالة الموسمية وغير النظامية، بما يضمن حقوق العمال ويرفع منافسة القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

وتناولت النقاشات صياغة أطر قانونية لعقود العمل تضمن السلامة العامة وتمنع عمالة الأطفال، وإدماج المزارعين في أنظمة التغطية الاجتماعية عبر "سجل المزارعين"، إلى جانب تحفيز الشباب اللبناني على الانخراط في القطاع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية.

واتفق المجتمعون على خطوات تنفيذية حاسمة، أبرزها:

-تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل لمتابعة التوصيات.

-إطلاق مشروع تجريبي لتسجيل العمالة الموسمية في عدد من المناطق.

-توقيع مذكرة تفاهم تربط سجل المزارعين ببرامج التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير هاني أن تنظيم العمالة بات "ضرورة وطنية للإصلاح الزراعي والاستدامة"، فيما شدد الوزير حيدر على أن الخطوة تشكل "مدخلاً أساسياً لترسيخ معايير العمل اللائق وحماية حقوق الإنسان المنتج".
مواضيع ذات صلة
تنظيم العمالة الزراعية الأجنبية وحماية العامل اللبناني محور لقاء الهيئات الزراعية ووزارة العمل
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات مشتركة بين "الزراعة" ومفرزة شواطئ الجنوب لمكافحة الصيد بالديناميت على شاطئ عدلون
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة والسفير الصيني يبحثان آفاق الشراكة الزراعية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية تبحث سبل تسريع الصادرات الزراعية إلى السعودية
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

العمل الدولي

وزير الزراعة

الدكتور محمد

اللبناني على

مذكرة تفاهم

محمد حيدر

حيدر على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-08-07
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24