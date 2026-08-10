إطلاق مبادرة التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان

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أطلقت وزارة الاعلام وشركة Comin Insurance، مبادرة وطنية جديدة تقضي بتوفير تأمين مجاني للوافدين العرب والأجانب إلى ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بلبنان ودعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد وزير الاعلام بول بـ"المبادرة وبالدورالذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص إلى جانب في دعم صورة لبنان واستعادة الثقة به"، مؤكداً "أهمية كل مشروع يساهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وحركة الزائرين ويقدم صورة إيجابية عن لبنان في الداخل والخارج".واذ اوضح ان "هذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها الشركة الى دعم المؤسسات الوطنية"، لفت الى انها" ساهمت ولا تزال بتغطية شاحنات النقل الخارجي لتلفزيون لبنان والمعدات".وقال مرقص: " تحمل رسالة ثقة بلبنان وتؤكد أهمية ". واشار الى ان " توفير مزيد من الطمأنينة للوافدين العرب والأجانب يشكّل قيمة مضافة للجهود الرامية إلى تشجيع تعزيز حضور لبنان كوجهة ترحّب بزوارها، والإعلام شريك أساسي في إيصال هذه الصورة إلى العالم".، أكد – لشركة Comin للتأمين روجيه زكّار أن" المشروع انطلق من سؤال بسيط طرحته الشركة على نفسها:ماذا يمكننا أن نفعل في هذه المرحلة لنقف إلى جانب بلدنا، وندعم الموسم السياحي ونشجع الناس على المجيء إلى لبنان؟".وأوضح أن "أي وافد أجنبي إلى لبنان سيتمكن من الاستفادة من المبادرة عبر تحميل تطبيق Comin، وإدخال المعلومات المطلوبة واستخدام الـPromo Code المخصص، ليحصل مباشرة على التغطية التأمينية خلال فترة إقامته في لبنان وفق آلية المشروع وشروطه".وفي هذا السياق، وجّه زكّار دعوة إلى MEA، باعتبارها الناقل الوطني،" للمساهمة في نشر المبادرة ودمج التعريف بها ضمن مسار إصدار التذاكر، بما يتيح للمسافرين إلى لبنان الاطلاع عليها والاستفادة منها قبل وصولهم".