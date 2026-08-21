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لبنان

رسائل ايجابية من عون

Lebanon 24
21-08-2026 | 01:11
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رسائل ايجابية من عون
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تشير أجواء سياسية إلى أن رئيس الجمهورية جوزف عون يتعمّد في الفترة الأخيرة توجيه رسائل إيجابية باتجاه حزب الله، في محاولة لإعادة فتح باب الحوار والتواصل .
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وبحسب المعطيات، فإن بعض التسريبات التي ظهرت في وسائل الإعلام تندرج أيضاً في إطار دفع الحزب نحو التجاوب مع هذا المسار وإعادة تحريك قنوات التواصل مع بعبدا
في المقابل، لا يبدو  أن"حزب الله" مستعد حتى الآن لتقديم تنازلات تسمح بعودة الحوار سريعاً، إذ لا يزال متمسكاً بالشروط والمطالب التي سبق أن وضعها على الطاولة، ويعتبر أن تحقيق تقدم بشأنها يجب أن يسبق أي عودة جدية إلى الحوار مع رئيس الجمهورية.
 
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