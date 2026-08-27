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لبنان

بطلات لبنان ينتصرن في الملاعب… ويخسرن أمام غياب التمويل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-08-2026 | 04:30
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بطلات لبنان ينتصرن في الملاعب… ويخسرن أمام غياب التمويل
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لم تعد الرياضة النسائية في لبنان نشاطاً هامشياً. النتائج القارية، وتصاعد المشاركة، وظهور أجيال جديدة من اللاعبات تؤكد أن المواهب موجودة، لكن المشكلة تبدأ بعد الإنجاز: كيف تتحول النتائج المتفرقة إلى مسار رياضي يستطيع الاستمرار؟
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أوضح الأمثلة يأتي من كرة السلة. فالمنتخب اللبناني للسيدات يحتل المركز 44 عالمياً والثامن آسيوياً وفق تصنيف الاتحاد الدولي الصادر في نيسان 2026. وفي تموز الماضي، حجز منتخب ما دون 18 عاماً مقعده في المستوى الأول من بطولة آسيا بعد تغلبه على كازاخستان في نهائي المستوى الثاني. وكان المنتخب الأول قد نافس اليابان، إحدى أبرز القوى الآسيوية، وخسر أمامها بفارق أربع نقاط فقط في كأس آسيا 2025. .
وفي كرة القدم، شاركت نحو 350 لاعبة في مسابقات تحت 17 عاماً والسيدات ضمن برنامج شمل بيروت وجونية وطرابلس وصور. ويقول "فيفا" إن البرنامج يستهدف إنشاء هيكل أكثر احترافاً، وتشجيع الأندية الرجالية على الاستثمار في فرق نسائية، وجذب جهات راعية وشركاء للبث. وهذه الأهداف تكشف، في الوقت نفسه، ما لا يزال ينقص اللعبة من أندية قادرة على الإنفاق، إلى بطولات أكثر حضوراً.
كما حقق المنتخب اللبناني للسيدات فوزاً لافتاً على إيران بنتيجة 3-1، ثم تغلب على سنغافورة في تصفيات كأس آسيا 2026، لكنه لم يبلغ النهائيات. ويحتل لبنان حالياً المركز 130 عالمياً، بعدما وصل سابقاً إلى أفضل ترتيب في تاريخه عند المركز 125.
المشكلة، إذاً، ليست في غياب اللاعبات أو القدرة على تحقيق النتائج، بل في بقاء معظم الاهتمام مرتبطاً بالمنتخب أو بالإنجاز القاري. فالإنجاز يلفت الأنظار أياماً، بينما تحتاج اللاعبة إلى موسم كامل من تدريبات منتظمة، وعقود أو مكافآت واضحة، تجهيزات، رعاية طبية، نقل للمباريات وتغطية إعلامية.
ولا يمكن قياس تطور الرياضة النسائية بعدد المنتخبات والبطولات وحده، فالمعيار الحقيقي هو حجم ميزانيات الأندية، وعدد اللاعبات اللواتي يستطعن الاستمرار من دون تحمل الكلفة بأنفسهن، وقيمة عقود الرعاية والبث، وانتقال المواهب من الفئات العمرية إلى فرق السيدات.
لقد أثبتت اللاعبات اللبنانيات أنهن قادرات على الوصول إلى المستوى الآسيوي. أما التحدي الآن فهو بناء منظومة تدعم هذه المواهب، وتدفعها نحو الافضل.
 
المصدر: خاص
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