قاسم يعلنها صراحة... لا "اتفاق إطار" ولا مناطق تجريبية

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أكد لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب استطاع بفضل تضحيات أبنائه وصمود الشعب كسر مشروع " الكبرى" ومنع قوات الاحتلال من الوصول إلى العاصمة أو تجريد من مقومات قوته وعزته.وجاءت مواقف الشيخ قاسم خلال كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأسبوع الوحدة الإسلامية، حيث تناول فيها محطات دينية وتاريخية وسياسية بارزة، مستحضراً سيرة النبي الأكرم في مواجهة الحصار والاضطهاد، ومستذكراً الدور الكبير للسيد موسى الصدر في مقارعة "الشر المطلق" والدفاع عن الجنوب والمحرومين، إضافة إلى التذكير بنهج نصر الله.وفي الشأن السياسي والمحلي، شنّ الأمين العام لحزب الله هجوماً حاداً على مسار السلطة والمفاوضات الجارية، معتبراً أنها اختارت مساراً "لا يشرف لبنان ولا تضحياته" من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة والتنازل عن السيادة "من كيس غيرها". ورأى أن هذه المفاوضات لم تجلب وقفاً لإطلاق النار ولا انسحاباً، بل تجري تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر، واصفاً إياها بـ"الاستسلام بمذلة".وجدّد الشيخ قاسم تمسك الحزب باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الموقع تحت سقف القرار 1701، مشدداً في المقابل على الرفض القاطع لكل ما يسمى "اتفاق الإطار" والمناطق التجريبية ولجان التحقق المشتركة، ومعتبراً أن هذه الطروحات غير شرعية وغير قانونية وتهدف إلى تسليط الوصاية وتدمير ما تبقى من السيادة اللبنانية.على الصعيد الإقليمي، اعتبر الأمين العام لحزب الله أن المنطقة تشهد عملية إعادة هيكلة تاريخية ومواجهة مصيرية بين تيارين؛ الاستكبار الأميركي والغربي ومعه الكيان الإسرائيلي، وتيار الممتد في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق. ولفت إلى أن الإسرائيلي ورغم ارتكابه أبشع جرائم الإبادة والدمار لم يستطع تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مؤكداً أن التضحيات الكبرى لشعوب المنطقة هي التي أوقفت هذا المشروع العدواني ولن تهزم إرادة الصمود والتمسك بالحقوق.