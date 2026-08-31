في طرابلس.. نقاش وطني ودولي حول مستقبل "سكك الحديد"

Advertisement

وشارك في الورشة ممثلون عن جهات دولية وسفارات والبنك الدولي و"Siemens Mobility" و"CMA CGM"، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومتخصصين في النقل والتخطيط واللوجستيات وممثلين عن ، بهدف بحث سبل تطوير شبكة السكك الحديدية ضمن رؤية وطنية وإقليمية متكاملة.وفي كلمته، شدد دبوسي على أهمية التشبيك مع المؤسسات والخبرات الدولية لتحويل مشاريع البنية التحتية من دراسات وأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار، مؤكداً أن طرابلس، بموقعها الاقتصادي والاستراتيجي، يمكن أن تشكل جسراً بين لبنان ومحيطه العربي والدولي.وأشار إلى أن النهضة الاقتصادية في لبنان تحتاج إلى رؤية وطنية جامعة بعيداً عن المنطق المناطقي والطائفي، معتبراً أن إعادة إحياء السكك الحديدية يجب أن تكون مشروعاً يخدم جميع المناطق .، أكد رئيس جمعية "Train Train Lebanon" كارلوس نفاع أن السكك الحديدية تشكل جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، مشيراً إلى العمل على إطلاق مسار الخطة الوطنية التوجيهية للسكك الحديدية وإعادة وضع الملف على جدول الأعمال الوطني والدولي.وأوضح أن إعادة إحياء القطاع تتطلب خبرات تقنية وشراكات محلية وإقليمية ودولية وآليات للتمويل والاستثمار، بهدف إنشاء منظومة نقل آمنة ومستدامة تسهم في تخفيف الضغط عن الطرق وتحسين حركة الأشخاص والبضائع ودعم الاقتصاد وربط المناطق اللبنانية بمحيطها.وتضمنت الورشة جلسات وطاولات نقاش متخصصة لتقييم إمكانات السكك الحديدية في لبنان، وتحديد المناطق ذات الأولوية والمعايير اللازمة لتقييم المشاريع، إضافة إلى بحث الفجوات التي تعيق التنفيذ والخطوات المطلوبة لمعالجتها.كذلك، تناول المشاركون فرص التعاون والدعم الدولي، بمشاركة ممثلين عن "TU Delft" و"Siemens Mobility"، بهدف الانتقال من مرحلة الدراسات إلى وضع خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ.وأكدت جمعية "Train Train Lebanon"، في بيان، أن اختيار طرابلس لاستضافة الورشة يحمل دلالة اقتصادية ووطنية، نظراً إلى موقع المدينة ودورها التاريخي كبوابة للبنان نحو المنطقة، مشيرة إلى أن إعادة إحياء السكك الحديدية من شأنها دعم المرافئ والمراكز اللوجستية والتجارة، وتخفيف الازدحام، وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.