فاتورة جديدة تنتظر اللبنانيين.. رسمٌ سيُدفع!

تلقت مرجعيات رسمية واقتصادية إحصاءات تشير إلى تراجع إيرادات البلديات في مختلف المناطق ، في ظل ارتفاع النفقات وعدم كفاية الأموال التي تحصل عليها من الدولة لتغطية الأعباء المتزايدة.

Advertisement



وبحسب المعطيات، تسعى بلديات إلى تعزيز إيراداتها من خلال تحصيل القيمة التأجيرية والرسوم المفروضة على المواطنين، في محاولة لتأمين موارد إضافية تساعدها على الاستمرار في تغطية نفقاتها.