فاتورة جديدة تنتظر اللبنانيين.. رسمٌ سيُدفع!

تلقت مرجعيات رسمية واقتصادية إحصاءات تشير إلى تراجع إيرادات البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع النفقات وعدم كفاية الأموال التي تحصل عليها من الدولة لتغطية الأعباء المتزايدة.
وبحسب المعطيات، تسعى بلديات إلى تعزيز إيراداتها من خلال تحصيل القيمة التأجيرية والرسوم المفروضة على المواطنين، في محاولة لتأمين موارد إضافية تساعدها على الاستمرار في تغطية نفقاتها.
ويأتي ذلك في وقت يُطرح فيه احتمال فرض رسم للنفايات على المواطنين خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي، في حال إقراره، إلى زيادة قيمة المبالغ والرسوم التي يتوجب عليهم دفعها للبلديات.