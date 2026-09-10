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لبنان

تدابير سير لـ3 أيام على هذه الطرقات.. تجنبوها

Lebanon 24
10-09-2026 | 09:52
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:

ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي لبنان الدولي الثامن والأربعون" بتاريخ 10، 11، 12 و13 أيلول 2026.
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يقام حفل انطلاق الرالي نهار الخميس 10 أيلول 2026 من أمام بلديّة جونية عند الساعة 20:30 مساء.

الجزء الأول

التجارب الحرة، المرحلة الخاصة التأهيلية، كما المرحلة التجريبية 4 كلم.

ارصون:

تنطلق هذه المرحلة من أرصون، جورة أرصون وصولاً إلى قرنايل الطريق العام.

تقفل هذه الطريق من الساعة 06:30 صباحاً ولغاية الساعة 13:00.

المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة 2,54 كلم:

الكسليك، جونية – مرحلة استعراضية – النادي اللبناني للسيارات والسياحة

تقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكسليك بتاريخ 11-09-2026.

تنطلق سيارات المنظمين معلنة بدء المرحلة ابتداءً من الساعة 17:30.

سيقفل النادي بالتاريخ ذاته من الساعة 12:٠٠ صباحاً ولغاية الساعة 23:40.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه جونية وصولاً إلى موقف محكمة جونية وقد أنهت الجزء الأول، ابتداءً من الساعة 21:10 للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق الجزء الثاني من السباق نهار السبت في 12-09-2026 عند الساعة 8:00 صباحاً.

الجزء الثاني:

يبدأ الجزء الثاني من السباق نهار السبت 12-09-2026 بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة 8:00 صباحاً من داخل موقف محكمة جونية متجهة الى منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي، ومن ثمّ ينطلق المتسابقون باتجاه البترون وصولاً إلى تحوم (جسر المدفون)، ومن ثم صعودا إلى تولا.

المرحلة الخاصة الثانية للسرعة 32,92 كلم.

تولا – آسيا

 تنطلق هذه المرحلة من تولا، مفرق البقيعة، ضهر ابي ياغي، المسرح، مار ماما، محمرش، العلالي، مراح الحاج، زين، باتجاه عرطز صعوداً إلى صورات، كفرشليمان، حلتا وصولاً إلى آسيا.

تقفل هذه الطريق من الساعة 08:15 ولغاية الساعة 11:15.

ثم تتابع السيارات طريقها من آسيا مروراً بنقطة التزود في الوقود في عَورا صعوداً الى بساتين العصي وصولاً إلى دير بيلّا.

المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة 17٫20 كلم

دير بيلّا –  جبلا:

تنطلق هذه المرحلة من دير بيلّا، شناطه، بزيزا، وطى فارس، زكزوك، المجدل نزولاً إلى كفتون؛ ثم صعوداً نحو بقسميا وصولاً إلى جبلا.

تقفل هذه الطريق من الساعة 09:23 ولغاية الساعة 12:23.

ثم تتابع السيارات طريقها من جبلا نزولاً الى طريق تنورين-البترون، بجدرفل، كفيفان، جران، أوتوستراد المدفون-جبيل وصولاً الى منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي.

الجزء الثالث

يبدأ الجزء الثالث من السباق نهار السبت في 12-09-2026 بإنطلاق السيارة الأولى من منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي ابتداءً من الساعة 13:24 ظهراً من داخل منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي؛ ومن ثمّ ينطلق المتسابقون باتجاه البترون وصولا الى تحوم (جسر المدفون)؛ ومن ثم صعودا الى تولا.

المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 25،20 كلم.

تولا – عرطز:

تنطلق هذه المرحلة من تولا، مفرق البقيعة، ضهر ابي ياغي، المسرح، مار ماما، محمرش، العلالي، مراح الحاج، زين وصولاً إلى عرطز.

تقفل هذه الطريق من الساعة 13:27 ولغاية الساعة 16:27.

ثم تتابع السيارات طريقها من عرطز نزولاً الى طريق تنورين-البترون ثم صعوداً نحو نقطة التزود في الوقود في عَورا صعوداً الى بساتين العصي وصولاً إلى دير بيلّا.

المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة 17٫20 كلم

دير بيلّا –  جبلا:

تنطلق هذه المرحلة من دير بيلّا، شناطه، بزيزا، وطى فارس، زكزوك، المجدل نزولاً إلى كفتون، ثم صعوداً نحو بقسميا وصولاً إلى جبلا.

تقفل هذه الطريق من الساعة 14:35 ولغاية الساعة 17:35.

ثم تتابع السيارات طريقها من جبلا نزولاً الى طريق تنورين-البترون، بجدرفل، كفيفان، جران، أوتوستراد المدفون-جبيل وصولاً الى موقف محكمة جونية ومنه تتوجه السيارات الى منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي ابتداءً من الساعة 18:00. بعدها تعود السيارات الى الموقف المغلق في موقف محكمة جونية حتى موعد انطلاق القسم الثاني الأحد تاريخ 13-09-2026 عند الساعة 7:00 صباحاً.

بتاريخ 13-09-2026 القسم الثاني الجزء الرابع

يبدأ القسم الثاني، الجزء الرابع من السباق نهار الأحد 13-09-2026 بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة                   07:00صباحاً من داخل موقف محكمة جونية باتجاه منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي.

ثم يتابع المتسابقون طريقهم باتجاه نهر ابراهيم صعوداَ نحو ادونيس.

المرحلة الخاصة السادسة للسرعة 14,62 كلم.

نهر ابراهيم – أدونيس – مشّان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم بعد مفرق بزحل قبل جسر شركة الكهرباء نحو مفرق يحشوش مروراً جنب النهر والاستراحات ثم يساراً صعودا باتجاه أدونيس ويميناً نحو مشّان وصولاً إلى طريق عام قرطبا.

تقفل هذه الطريق من الساعة 06:38 ولغاية الساعة 09:38.

ثم يتابع المتسابقون طريقهم نزولا باتجاه أوتوستراد جبيل مروراً بنقطة التزوّد بالوقود في جونية، الجديدة صعوداً نحو الفنار عين سعادة نزولاَ إلى “المونتي فردي” طريق قرطاضة وصولاً إلى زندوقة.

المرحلة الخاصة السابعة للسرعة 16,85 كلم.

زندوقة – بعبدات:

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة باتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية، مفرق صليما نزولاً إلى الدليبه صعوداً إلى بعبدات.

تقفل هذه الطريق من الساعة 08:18 ولغاية الساعة 11:18.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه ساحة بعبدات الطريق العام فيميناً نحو الدوار صعوداً طريق العيرون وعند ملاقاة طريق بكفيا ضهور الشوير تتجه السيارات يساراً نزولاً نحو بكفيا المحيدثة وتتابع السيارات نحو حملايا نزولاً وادي أبو ميزان وصولاً إلى زبوغا.

المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة 15.74 كلم.

زبوغا – مرج بسكنتا:

تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعوداً إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو المشرع إلى كفرعقاب ثانيةً، وادي الكرم وصولاً إلى مرج بسكنتا نقطة الوصول.

تقفل هذه الطريق من الساعة 09:09 ولغاية الساعة 12:09 ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه كفرذبيان، مستديرة عشقوت، يميناً داخل عشقوت ثم يساراً باتجاه بزمار غوسطا حريصا بكركي وصولاً إلى منطقة الصيانة في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي ابتداءً من الساعة 11:54.

الجزء الخامس

يبدأ الجزء الثالث من السباق نهار الأحد 13-09-2026 بإنطلاق السيارة الأولى إلى منطقة الصيانة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي ابتداءً من الساعة 12:47 بإتجاه نهر أبراهيم.

المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 14,62 كلم.

نهر ابراهيم – أدونيس – مشّان

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم بعد مفرق بزحل قبل جسر شركة الكهرباء نحو مفرق يحشوش مروراً جنب النهر والاستراحات ثم يساراً صعودا” باتجاه أدونيس ويميناً نحو مشّان وصولاً الى طريق عام قرطبا.

تقفل هذه الطريق من الساعة 12:13 ولغاية الساعة 15:13.

ثم يتابع المتسابقون طريقهم نزولا بإتجاه أوتوستراد جبيل مروراً بنقطة التزوّد بالوقود في جونية، الجديدة صعوداَ نحو الفنار عين سعادة نزولاَ الى “المونتي فردي” طريق قرطاضة وصولاً الى زندوقة.

المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 17,56  كلم.

زندوقة – بزبدين:

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة بإتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية، مفرق صليما نزولاً إلى الدليبه صعوداً إلى حاصبيا وصولاً الى بزبدين.

تقفل هذه الطريق من الساعة 14:06 ولغاية الساعة 17:06.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه المتين حيث نقطة تجمّع في مهنية المتين ابتدأ من الساعة 16:14.

الجزء السادس

تنطلق السيارة الأولى عند الساعة 16:44 من مهنية المتين وتتابع السيارات صعوداً باتجاه بولونيا ثم نزولاً الى الخنشارة عين التفاحة، المحيدثة طريق بكفيا، يميناً نحو حملايا وادي أبو ميزان وصولاً إلى مفرق زبوغا.

المرحلة الخاصة الحادية عشرة للسرعة 74,15 كلم.

زبوغا – مرج بسكنتا:

تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعوداً إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو المشرع إلى كفرعقاب ثانيةً، وادي الكرم وصولاً إلى مرج بسكنتا نقطة الوصول.

تقفل هذه الطريق من الساعة 15:37 ولغاية الساعة 18: 37، ثم تتوجه السيارات إلى جونية الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة، ابتداءً من الساعة 19:00 ناهية السباق.


لذلك، سيتم منع المرور على الطرقات آنفة الذِّكر، في الأوقات المحدّدة أعلاه، على أن يُعاد فتح الطّرقات بعد مرور آخر المتسابقين.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.
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