تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موظفو الإدارة العامة يصعّدون... إضراب الخميس وتهديد بالتعطيل الكامل

Lebanon 24
11-09-2026 | 03:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موظفو الإدارة العامة يصعّدون... إضراب الخميس وتهديد بالتعطيل الكامل
موظفو الإدارة العامة يصعّدون... إضراب الخميس وتهديد بالتعطيل الكامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار تحركاتها التصعيدية، وحددت الخميس 17 أيلول 2026 موعداً للإضراب، مؤكدة أن كل يوم جمعة سيبقى يوم تعطيل قسري مع إقفال تام بسبب ارتفاع كلفة النقل وتعذر الحضور الكامل.
Advertisement

وحذرت الرابطة من زيادة أيام التعطيل القسري خلال الأسابيع المقبلة وصولاً إلى التعطيل الكامل، في حال واصلت الحكومة تجاهل مطالب الموظفين.

وأكدت أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، داعية إلى عدم تدخل أي شخص أو كيان من خارج السلك الإداري في شؤونهم، وإلى التزام أصول العمل النقابي.

وطالبت بأن يتم أي اتفاق يتعلق بالعاملين في الإدارة العامة مع هيئتها الإدارية المعترف بها من وزارة الداخلية، بموجب الإفادة رقم 4/7312 تاريخ 2 آذار 2026.

وجدّدت مطالبتها بتصحيح شامل وعادل للرواتب يعيد إليها قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفضت مشروع منح 30 ضعفاً إذا تضمن إلغاء التعويضات الأخرى، معتبرة أن ذلك يحرم الفئات الدنيا من تحسين رواتبها لسنوات.

كما دعت إلى تصحيح بدل النقل وربطه بسعر 10 ليترات من البنزين يومياً، ومنح بدل محروقات وفق السعر الحقيقي للصفيحة، إلى جانب زيادة التقديمات الصحية والاجتماعية، وفي مقدمها منح التعليم.
مواضيع ذات صلة
موظفو الإدارة العامة نحو التصعيد بدءا من الاضراب العام اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري لرابطة موظفي الإدارة العامة...إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت المشاركة في الإضراب العام الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الادارة العامة: الحكومة تتجاهلنا ولن نتجاهل حقوقنا
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الإدارة العامة

وزارة الداخلية

التزام

الشرع

دنيا

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-09-11
Lebanon24
05:09 | 2026-09-11
Lebanon24
05:01 | 2026-09-11
Lebanon24
05:00 | 2026-09-11
Lebanon24
04:57 | 2026-09-11
Lebanon24
04:56 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24