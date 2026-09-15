باكستان قد تشكّل نواة القوة البديلة لـاليونيفيل

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كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": المساعدات المنتظرة من باكستان للبنان، قد لا تتوقّف على ما تؤكّد مصادر سياسية مطلعة، على ما جرى الإعلان عنه خلال زيارة والبلديات أحمد الأخيرة إليها، عند توقيع مذكرة التفاهم لتبادل السجناء، والتعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات والجرائم السيبرانية، وإلى دعم سيادة وإدانة الإعتداءات «الإسرائيلية» عليه.فباكستان، على ما تكشف المصادر نفسها، تريد الذهاب الى أبعد من ذلك في علاقتها مع لبنان، إذ يُحكى في أروقة وخلال اجتماعات المسؤولين في المنطقة، عن رغبة لبنان واستعداد باكستان بشكل مبدئي للقيام بدور عسكري على الأرض، عن طريق المشاركة في «القوة البديلة» (أيّاً يكن شكلها) التي ستخلف «اليونيفيل» بعد مغادرتها أواخر العام الحالي. وقد ظهر هذا الاهتمام أيضاً من خلال إدراج اسمها في الخلية الأمنية التي تألّفت من خمس دول ونصّت عليها مذكرة إسلام أباد، بهدف خفض التصعيد وإنهاء الأعمال العسكرية في لبنان. وتلفت المصادر إلى أنَّ باكستان بعد أن دخلت السياسة الإقليمية أخيراً، لا يبدو أنّها ستتخلّى عن دورها كوسيط يُمكنها تقديم المساعدة عند الحاجة، كبلد ذو ثقل نووي وعسكري، يحظى بعلاقات جيدة مع أميركا من جهة، ومع من جهة أخرى. ولبنان الرسمي، على لسان رئيس جمهوريته جوزاف عون، كان تحدّث، في وقت سابق، عن ترحيب بلاده بأي مساعدة من أي دولة أتت، لإنهاء الحرب فيه. من هنا، فالزيارات والمحادثات الأخيرة بين البلدين أظهرت، بحسب رأي المصادر، أن لبنان يجد في باكستان دولة ضامنة للضغط على إيران، الأمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية. ومن هنا، يتطلّع بالفعل نحو مساهمة باكستان بصفتها إحدى الدول المشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في هذا الخميس. ويعتبر بأنَّها قد تشكّل نواة القوة البديلة المتعدّدة الجنسيات.