ماذا طرحت تركيا على "حزب الله"؟ هذا آخر تقرير

عرضت على مسؤولين في " " مقترحاً لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تضم دولاً عربية وإسلامية، تتولى دوراً أمنياً في بعد انتهاء مهمة قوة المؤقتة في "اليونيفيل"، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على المحادثات.

Advertisement



ونقلت منصة "إيغل إنتليجنس ربورتس" عن المصدر قوله إن التصور يتضمن مشاركة قوات من تركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا ومصر، بهدف منع حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء عمليات "اليونيفيل".





وبحسب المصدر، لم تُحسم حتى الآن طبيعة القوة المقترحة، وما إذا كانت ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة أو في إطار قوة متعددة الجنسيات تحظى بموافقة الحكومة ، كما لا تزال قواعد الاشتباك وحجم الانتشار وصيغة التفويض قيد البحث.





وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في "حزب الله" أبدوا تجاوباً مع الطرح التركي ومنحوه موافقة أولية، على أن تبحث أنقرة المقترح لاحقاً مع وباكستان.





وكانت تركيا أعلنت استعدادها للمشاركة في الترتيبات الأمنية التي قد تلي انتهاء مهمة "اليونيفيل".

وخلال لقاء الرئيس التركي بنظيره اللبناني جوزاف عون في أنقرة، يوم 30 تموز، أكد أردوغان رغبة بلاده في الانخراط في المبادرات التي قد تُطرح لمرحلة ما بعد القوة الدولية، معتبراً أن ذلك من شأنه دعم أمن المنطقة وسيادة لبنان.