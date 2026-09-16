ماذا طرحت تركيا على "حزب الله"؟ هذا آخر تقرير

عرضت تركيا على مسؤولين في "حزب الله" مقترحاً لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تضم دولاً عربية وإسلامية، تتولى دوراً أمنياً في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على المحادثات.
ونقلت منصة "إيغل إنتليجنس ربورتس" عن المصدر قوله إن التصور التركي يتضمن مشاركة قوات من تركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا ومصر، بهدف منع حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء عمليات "اليونيفيل".
وبحسب المصدر، لم تُحسم حتى الآن طبيعة القوة المقترحة، وما إذا كانت ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة أو في إطار قوة متعددة الجنسيات تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية، كما لا تزال قواعد الاشتباك وحجم الانتشار وصيغة التفويض قيد البحث.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في "حزب الله" أبدوا تجاوباً مع الطرح التركي ومنحوه موافقة أولية، على أن تبحث أنقرة المقترح لاحقاً مع السعودية وباكستان.
وكانت تركيا أعلنت استعدادها للمشاركة في الترتيبات الأمنية التي قد تلي انتهاء مهمة "اليونيفيل".
وخلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره اللبناني جوزاف عون في أنقرة، يوم 30 تموز، أكد أردوغان رغبة بلاده في الانخراط في المبادرات التي قد تُطرح لمرحلة ما بعد القوة الدولية، معتبراً أن ذلك من شأنه دعم أمن المنطقة وسيادة لبنان.
وفي السياق نفسه، تحدث عون عن عدة خيارات مطروحة لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بينها تشكيل قوة أوروبية تقودها فرنسا وإيطاليا، أو مشاركة تركية بدعم من حلف شمال الأطلسي، أو قوة تضم دولاً عربية وإسلامية. (إرم نيوز)