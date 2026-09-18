لجنة محافظة النبطية في لقاء الهيئات الزراعية: تعويض المزارعين المتضررين أولوية

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عقدت لجنة في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية اجتماعها الأول بعد استشهاد أمين سر اللجنة علي غيث، وتم البحث في الواقع الزراعي في المحافظة وحجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين وأراضيهم ومزروعاتهم نتيجة العدوان .وأكد المجتمعون، في بيان، "ضرورة الإسراع في مسح الأضرار وتعويض المزارعين المتضررين"، واعلنوا ان" من حق الناس أن يعرفوا بوضوح: من يمول التعويضات؟ وكيف يتم تأمين التمويل؟ وما هي المعايير المعتمدة لتوزيعه وإيصاله إلى مستحقيه؟"، مشددين على أن "التعويض يجب أن يكون عادلاً وشفافاً، وأن يترافق مع دعم المزارعين لاستعادة قدرتهم على الإنتاج".وتوقفوا "عند وضع المؤسسات الزراعية الرسمية، ولا سيما مصلحة زراعة ، التي تواجه خطر الإقفال بسبب مستحقات إيجار متأخرة، رغم مبادرة موظفيها إلى ترميم مكاتبها وتنظيفها بعد الأضرار التي أصابتها جراء العدوان"، وأشاروا الى أن "تعطيل مصلحة الزراعة في هذه الظروف ينعكس مباشرة على المزارعين، مطالبة الجهات المعنية بمعالجة المشكلة سريعاً وتأمين استمرار عمل المصلحة وخدماتها".وختم المجتمعون بالتأكيد أن "الوقوف إلى جانب الناس والمزارعين مسؤولية وطنية، وأن الوفاء للشهيد علي غيث يكون بمواصلة العمل والدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة".