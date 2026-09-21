"حزب الله" في "مدينة غير عربية".. تقرير يكشف نشاطاً بعيداً عن لبنان!

نشر موقع "إرم نيوز" تقريراً تناول فيه نشاط " " في وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن تحقيقات وتقارير أمنية تتحدث عن توسع شبكات مرتبطة بالحزب من النشاط المالي وجمع الأموال إلى علاقات مع شبكات للجريمة المنظمة.

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وبحسب التقرير، تستند هذه المعطيات إلى تحقيقات للشرطة الاتحادية البرازيلية وتقارير استخباراتية وأمنية، تشير إلى أن البرازيل، وخصوصاً مدينة ساو باولو ومنطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي، شكّلت خلال العقود الماضية ساحة لنشاط شبكات لبنانية يُشتبه بارتباط بعضها بـ"حزب الله".





وأشار التقرير إلى تحقيقات مرتبطة بما عُرف بـ"عملية حوالمة"، والتي كشفت، وفق المصادر المذكورة، عن تبييض نحو 20 مليون دولار لصالح شبكات للجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية، بينها "القيادة الأولى للعاصمة" (PCC) و"القيادة الحمراء" (CV).





ووفقاً للمعلومات الواردة، وُجهت اتهامات إلى 22 شخصاً، بينهم 7 لبنانيين، بالضلوع في شبكة من الشركات الصورية والعمليات المالية. كذلك، تقول التحقيقات إن الشبكة أدت دوراً في نقل عائدات مرتبطة بتجارة المخدرات عبر منطقة الحدود الثلاثية، فيما تحدث التقرير عن تقاطعات مزعومة مع شبكات مالية مرتبطة بـ"حزب الله".





وذكر التقرير، نقلاً عن منصات ومصادر تحليلية، أن ساو باولو شكّلت مركزاً مهماً لنشاط الحزب في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى دور " براس" وشخصيات دينية لبنانية تعاقبت عليه.





ومن بين الأسماء التي أوردها الشيخ ريا، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في عام 2024، والشيخ بلال محسن وهبي، الذي فرضت الأميركية عقوبات عليه عام 2010، وقالت إنه كان ممثلاً للحزب في أميركا الجنوبية. ومن بين الأسماء التي أوردها الشيخ ريا، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في عام 2024، والشيخ بلال محسن وهبي، الذي فرضت الأميركية عقوبات عليه عام 2010، وقالت إنه كان ممثلاً للحزب في أميركا الجنوبية.





كذلك، أشار التقرير إلى بدري عبد المنعم معاوية، المعروف باسم "بدري زين الدين"، زاعماً أنه وصل إلى البرازيل عام 2024 وحصل على الإقامة الدائمة في نيسان 2026، وأنه يمتلك حسابات لدى مؤسسة "القرض الحسن" الخاضعة لعقوبات أميركية.





وتطرق التقرير أيضاً إلى نشاط "كشافة " في ساو باولو، مشيراً إلى أنها تعمل على نمط "كشافة المهدي" في .





وسلط الضوء على محمد جواد محسن غريب، الذي نشأ في البرازيل وشارك في النشاط الكشفي هناك قبل انتقاله إلى لبنان والتحاقه بصفوف "حزب الله"، وفق التقرير، حيث قُتل في مواجهات في جنوب لبنان في 6 أيار 2026.





كذلك، استعاد التقرير ما عُرف بـ"عملية ترابيشي"، التي أعلنت السلطات البرازيلية في إطارها تفكيك شبكة يُشتبه بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف يهودية في البرازيل. ووفق المصادر التي استند إليها التقرير، شملت القضية شبهات بتجنيد برازيليين ونقل بعضهم إلى للحصول على أموال وتعليمات.





وخلص التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات البرازيلية يتمثل في الوضع القانوني لـ"حزب الله" داخل البلاد، في ظل عدم تصنيفه محلياً، حتى الآن، منظمة إرهابية.