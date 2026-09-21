أرقام هائلة.. ماذا كشفت وزيرة "الشؤون" عن خسائر الحرب؟

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن قيمة الأضرار المادية المتراكمة جراء الحرب الاسرائيلية على بلغت "تسعة مليارات دولار، معظمها في المنازل الخاصة، حيث دُمر ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية، ولا يزال 300 ألف شخص نازحين، بينما تمكن 800 ألف آخرون من العودة إلى مناطقهم الأصلية، ليجدوا في كثير من الأحيان منازلهم ومدارسهم ومتاجرهم وأراضيهم الزراعية متضررة بشدة".

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وأكدت السيد في مقابلة مع وكالة "نوفا" الايطالية، إلى أن "إعادة الإعمار المادي وتعزيز وجود الدولة يُمثلان تحديين رئيسيين يواجهان البلاد، ويُحدد إيطاليا كأحد أكثر شركاء اعتمادا".





وقالت: "بإمكاني إضافة المزيد من الأرقام، لكنني لا أريد أن أصدم الناس كثيرا. ان رقم التسعة مليارات يشمل أيضا الأضرار المتراكمة خلال النزاع السابق عام 2024، ما يكشف عن حجم الأزمة التي لم تبدأ بالنسبة لكثير من العائلات هذا العام. فمنذ اندلاع المرحلة الأخيرة من النزاع في 2 آذار، أُجبر أكثر من مليون لبناني على مغادرة منازلهم في غضون ساعات قليلة. واليوم، عاد حوالي 800 ألف شخص، لكن إلى ماذا عادوا؟ فقد وجد الكثيرون أحياء وقرى متضررة بشدة، بينما لا يزال حوالي 300 ألف شخص نازحين. لذا، فإن العودة المادية لا تعني بالضرورة العودة إلى ظروف المعيشة الطبيعية".





أضافت: "ان العقبة الأولى مالية، والتحدي هو التمويل، أي الموارد اللازمة لدعم التعافي. مع دمار بقيمة تسعة مليارات دولار، نعلم أننا لن نملك هذا المبلغ، بالتأكيد ليس على المدى القريب. كما أن السياق الدولي يزيد من صعوبة حشد الموارد، حيث انخفضت المساعدات الإنسانية العالمية، وتتراجع مساعدات التنمية أيضا. العديد من الدول الغربية تحوّل مواردها إلى الإنفاق العسكري وأولويات أخرى، مثل ".





وتابعت: "لبنان تلقى خلال الأزمة الحالية حوالي 300 مليون دولار، وهذا الرقم لا يمثل سوى ثلث ما هو مطلوب تقريبا. لكن توفر الأموال ليس الصعوبة الوحيدة، والتحدي الثاني هو تلبية توقعات الناس، ثمانمائة ألف عادوا ويسألوننا: أين أنتم؟ لماذا لا تساعدنا الدولة؟ لماذا لا تستطيعون إعادة بناء منازلنا؟ التوقعات عالية جدا، وفي الوقت نفسه، ندرك القيود التي نواجهها. وهنا تحديدا، يكتسب الإعمار بعدا يتجاوز الجانب الإنساني البحت. فعلى مدى سنوات، ولا سيما في جنوب البلاد، كانت الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم وغيرها من أشكال الدعم، تقدم أيضا من قِبل جهات سياسية ومؤسسات غير حكومية. واليوم، تعاني بعض هذه المؤسسات من الضعف، ويقع على عاتقها سدّ هذه الفجوة". وتابعت: "لبنان تلقى خلال الأزمة الحالية حوالي 300 مليون دولار، وهذا الرقم لا يمثل سوى ثلث ما هو مطلوب تقريبا. لكن توفر الأموال ليس الصعوبة الوحيدة، والتحدي الثاني هو تلبية توقعات الناس، ثمانمائة ألف عادوا ويسألوننا: أين أنتم؟ لماذا لا تساعدنا الدولة؟ لماذا لا تستطيعون إعادة بناء منازلنا؟ التوقعات عالية جدا، وفي الوقت نفسه، ندرك القيود التي نواجهها. وهنا تحديدا، يكتسب الإعمار بعدا يتجاوز الجانب الإنساني البحت. فعلى مدى سنوات، ولا سيما في جنوب البلاد، كانت الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم وغيرها من أشكال الدعم، تقدم أيضا من قِبل جهات سياسية ومؤسسات غير حكومية. واليوم، تعاني بعض هذه المؤسسات من الضعف، ويقع على عاتقها سدّ هذه الفجوة".





وقالت: "يتمثل التحدي الذي يواجهنا كحكومة، في التدخل وسد هذا الفراغ، هذا ما أقوله للمانحين والمجتمع الدولي: ساعدونا في سدّ هذه الفجوة، وعلينا القيام بذلك الآن".





أضافت: "إن عامل الوقت بالغ الأهمية، وليس أمرا يمكن تأجيله لسنوات. وبغياب نتائج ملموسة، قد يفقد الناس ثقتهم بالمؤسسات ويعودون إلى طلب الحماية والخدمات من جهات غير حكومية".





وتابعت: "يبقى التحدي الأكبر ضرورة وقف القصف، فالهجمات استمرت رغم الاتفاقات المُبرمة، وعلى المجتمع الدولي وخاصة ، ممارسة مزيد من الضغط لوقف العمليات، لأن استمرارها يُؤجج الإحباط وانعدام الثقة تجاه السلطات . وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز الجيش بشكل أكبر حتى يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه".





وأكدت السيد أن "إيطاليا تمثل طرفا ذا أهمية بالغة لبيروت، إذ لطالما كانت شريكا عظيما للبنان، تاريخيا وعلى مدى عقود".





وشددت على أن "الدور الإيطالي في اليونيفيل أساسي للغاية، فهذه المسألة تكتسب حساسية خاصة نظرا لانتهاء ولاية البعثة الحالية"، مذكرة بأن "قرار الدولي الرقم 2790 قد نص على تمديد اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026، مع بدء عملية انسحاب منظم لاحقا".





وقالت: "ماذا سيحدث في نهاية العام؟ لقد أوضحت الولايات المتحدة موقفها بشأن استمرار اليونيفيل، ولكن ما هو البديل؟ لقد أعربت عدة دول أوروبية، من بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، عن استعدادها لمواصلة دعم أمن ، ولكن لا بد من تحديد إطار دولي مناسب".