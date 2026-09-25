لبنان أمام شهرين من الجمود وربما أكثر

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كتب داوود رمال في " نداء الوطن": على الرغم من الزخم العربي والدولي، وتحديدًا الأميركي، الذي أعاد القضية إلى سلم الأولويات، تبدو مسارات التفاوض المباشر بين وإسرائيل، بوساطة أميركية، أمام مرحلة من الترقب والجمود، بفعل عاملين انتخابيين أساسيين يفرضان إيقاعهما على المشهد الإقليمي ويحدّان من قدرة الأطراف المعنية على تحقيق اختراقات سريعة في الملفات المدرجة ضمن صيغة الإطار. فالمسألة اللبنانية، وإن كانت تحظى باهتمام سياسي ودبلوماسي متزايد، لا تتحرك في فراغ، بل تتأثر مباشرة بحسابات داخلية إسرائيلية وأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان حدود الملف اللبناني نفسه.العامل الأول يتمثل في انتخابات الكنيست .أما العامل الثاني، فيرتبط بالانتخابات النصفية الأميركية وما يسبقها من إعادة ترتيب للأولويات في واشنطن، حيث يبدو الملف مرشحًا للتقدم إلى الواجهة بوصفه قضية ذات وزن استراتيجي مباشر بالنسبة إلى الإدارة الأميركية. وبذلك، قد تتراجع القدرة على إعطاء الملف اللبناني زخمًا سياسيًا متواصلا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا دخلت العلاقة الأميركية ـ في مسار تفاوضي جديد يقود إلى تسوية، أو إذا اتجهت الأمور في الاتجاه المعاكس نحو مواجهة جديدة.وتشير هذه المعطيات إلى أن الملف اللبناني دخل عمليًا في فترة من الجمود قد تمتد شهرين، في انتظار اتضاح نتائج الاستحقاقين الإسرائيلي والأميركي. وفي هذه المرحلة، تبدو الأولوية لدى الوسطاء والجهات المعنية منصبة على منع الانزلاق إلى تصعيد واسع، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي يسمح بإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. إلا أن المخاوف لا تتعلق فقط بتعطيل المسار السياسي، بل أيضًا باحتمال لجوء نتنياهو، تحت ضغط المنافسة الانتخابية، إلى توسيع دائرة الاعتداءات على لبنان، بما يرفع منسوب التوتر ويزيد صعوبة العودة إلى مسار تفاوضي هادئ.ولا يستبعد، في المقابل، أن يمتد الجمود إلى شهرين إضافيين بعد الانتخابات ، أي إلى مطلع الربيع المقبل، تبعًا للنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع..وفي موازاة الانتظار الخارجي، تتجه النصائح التي تصل إلى لبنان من أشقاء وأصدقاء إلى وجوب إعطاء الأولوية للداخل، عبر انكباب السلطات الدستورية على معالجة الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بما يخفف الاحتقان ويخلق مساحة من الهدوء السياسي. فالمطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط انتظار ما ستنتجه الانتخابات والولايات المتحدة، بل استثمار فترة الجمود في ترتيب البيت الداخلي ومعالجة الملفات الأساسية، تمهيدًا لإطلاق نقاش سياسي لبناني أوسع حول القضايا التي لا يمكن أن تبقى معلقة إلى ما لا نهاية. وبذلك، قد تتحول فترة الانتظار، رغم صعوبتها، إلى فرصة لإعادة بناء قدر من التماسك الداخلي قبل اتضاح اتجاهات المرحلة الإقليمية المقبلة.