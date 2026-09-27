بيانٌ من "الوطني الحر".. رسالة نارية إلى "حزب الله"

ردّ " " على تصريحات النائب السابق نواف الموسوي، معتبراً أنها تضمّنت تهجماً على رئيس " " النائب وتحريفاً لمواقفه، وداعياً " " إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين تؤدي إلى زيادة الاحتقان وعزلته.

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وفي بيانٍ له، قال "الوطني الحر": "كنا نظن أن نائباً سابقاً ومسؤولاً كنواف الموسوي، يفترض به أن يلتزم أولاً حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانياً أن يسمع جيداً ويستوعب في شكل صحيح قبل ان يعلّق بطريقة خاطئة. ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام رئيس الحر النائب قد يمرّ على البعض، لكن ليس على مسؤول في حزب الله يفترض أن يفهم من الاعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس التيار، واحترامه لا بل دفاعه الدائم واحتضانه الصادق لأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية".





وأضاف: "إن حرفية كامل كلام رئيس التيار واضحة بأنه يشمل جميع اللبنانيين، ومن ضمنهم التيار ومحازبيه ومناصريه، الذين يعانون تداعيات حرب دُفع إليها جميع اللبنانيين خارج أيّ مصلحة وطنية لبنانية، لأن هذه التداعيات لا تقتصر فقط على بيئة حزب الله".





وأكمل: "لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه التيار وينفر منه سائر اللبنانيين". وأكمل: "لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه التيار وينفر منه سائر اللبنانيين".





وتابع: "إن هذه التهجمات على التيار ورئيسه، هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة الذاتية خارج أي تمحور، وهذا ما يبدو أنه يُخرِج البعض الموتور عن صوابه، فيخبط خبطَ عشواء، تماماً بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوماً من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولاً وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق".





وأردف: "أخيراً، في الوقت الذي يسعى فيه "التيار" إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي، ويتعالى على جراحه في ما أصابه في السابق من سوء تصرّف في حقه، ويدعو اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم في ما وصل إليه وطنهم نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب اليها، وفي مناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السيد الشهيد حسن نصرالله التي يستذكرها التيار بحزن شديد على استشهاده والتأسف الكبير على غيابه الذي كان ليوفّر على حزبه وعلى لبنان الكثير من الأخطاء لو كان موجوداً بيننا".





وختم: "في هذا الوقت بالذات، يدعو التيار حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين، لا مبرّر لها ولا جدوى منها، سوى تنامي الإحتقان وزيادة عزلته، التي كنا وسنبقى نرفضها لأنها لا تجلب للبنان إلا مزيداً من الخراب، ولا تستجلب لبيئة حزب الله سوى المزيد من المشاكل هي بغنى عنها والتي نصرّ نحن أن نجنّبها ايّاها لا بل نزيد من احتضاننا ومحبّتنا لهذه البيئة".

وكان الموسوي ردّ على كلام لباسيل، منتقداً بشدة مضمون تصريحاته الذي تطرق فيه إلى وضع "حزب الله"، وقال: "صحيح موجودين.. بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين".





وقال الموسوي في معرض ردّه : "حكي معيب وقليل حياء وقليل أدب، وكلام سوقي. منعرفك من وقت كنت صفر، عيب عليك".