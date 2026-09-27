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لبنان

قائد "اليونيفيل" يحذر من فراغ أمني: علينا التحرك من الآن

Lebanon 24
27-09-2026 | 13:15
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دعا رئيس بعثة "اليونيفيل" في لبنان وقائدها الجنرال ديوداتو أبنيارا إلى العمل بجدية لتجنب أي فراغ أمني، مشدداً على ضرورة توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية والجهات المعنية والمجتمع الدولي.
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وخلال مشاركته في "معرض المونة للمرأة الجنوبية" الذي نظمته بلدية صور، أشار أبنيارا إلى أن ثلاثة أشهر تفصل عن نهاية العام وانتهاء مهمة "اليونيفيل"، قائلاً: "أؤمن بأن المستقبل يبدأ اليوم، لذلك لا يمكننا الانتظار، بل علينا أن نعمل من الآن، يوماً بعد يوم، لتهيئة الظروف التي نريدها للمرحلة المقبلة".

وأكد أنه سيبقى في لبنان "ما دام وجوده مطلوباً وضرورياً من أجل السلام والاستقرار وفي خدمة الناس"، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك وعدم انتظار المرحلة المقبلة للتحرك.

وأضاف أن تحقيق السلام والأمن يتطلب تعاون الجميع ووحدة الجهود، مؤكداً أن "لا أحد يستطيع أن يبدأ وحده"، وأن العمل اليومي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار.

كما شدد أبنيارا على أهمية دعم النساء ودورهن في المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

بدوره، شكر رئيس بلدية صور حسن دبوق قائد "اليونيفيل" على مشاركته، مشيداً بدور القوة الدولية في عملية السلام ودعم المجتمع المحلي والسكان.
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