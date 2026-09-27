قائد "اليونيفيل" يحذر من فراغ أمني: علينا التحرك من الآن

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دعا رئيس بعثة "اليونيفيل" في وقائدها الجنرال ديوداتو أبنيارا إلى العمل بجدية لتجنب أي فراغ أمني، مشدداً على ضرورة توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع والسلطات والجهات المعنية والمجتمع الدولي.وخلال مشاركته في "معرض المونة للمرأة الجنوبية" الذي نظمته بلدية صور، أشار أبنيارا إلى أن ثلاثة أشهر تفصل عن نهاية العام وانتهاء مهمة "اليونيفيل"، قائلاً: "أؤمن بأن يبدأ اليوم، لذلك لا يمكننا الانتظار، بل علينا أن نعمل من الآن، يوماً بعد يوم، لتهيئة الظروف التي نريدها للمرحلة المقبلة".وأكد أنه سيبقى في لبنان "ما دام وجوده مطلوباً وضرورياً من أجل السلام والاستقرار وفي خدمة الناس"، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك وعدم انتظار المرحلة المقبلة للتحرك.وأضاف أن تحقيق السلام والأمن يتطلب تعاون الجميع ووحدة الجهود، مؤكداً أن "لا أحد يستطيع أن يبدأ وحده"، وأن العمل اليومي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار.كما شدد أبنيارا على أهمية دعم النساء ودورهن في المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقراراً.بدوره، شكر رئيس بلدية صور قائد "اليونيفيل" على مشاركته، مشيداً بدور في عملية السلام ودعم والسكان.