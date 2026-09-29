التزام أميركي بدعم الجيش وتشدد حيال "حزب الله"

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كتب عمر البردان في" اللواء": استناداً إلى ما تسرب من معلومات عن نتائج اجتماع الرئيس سلام بالوزير روبيو، أن الأخير عاد وكرر طلب بلاده من الحكومة أن تكون أكثر جدية في موضوع حصرية السلاح، رغم الترحيب الأميركي بالقرارات السيادية للبنان . ولم يحصل الوفد موعد ثابت للجولة التفاوضية الثامنة المنتظرة بين وإسرائيل، في ظل تزايد الحديث عن أن المفاوضات مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والفصلية الأميركية.لكن بدا بوضوح من خلال أجواء الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني في نيويورك وواشنطن، أن الإدارة الأميركية على موقفها الملتزم بدعم ليقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في الجنوب، وفي مناطق أخرى من لبنان . وهو لمسه الرئيس سلام من كلام رئيس الدبلوماسية الأميركية، في حين برز تشدد أميركي في اللقاء بين الوفد اللبناني ووزير الخزانة، بشأن ضرورة التزام لبنان بملاحقة شبكات و" " المالية، قبل الاهتمام بأي ملف آخر، وإن ركز الوفد اللبناني على إطلاع الجانب الأميركي على ما حققه لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والمصرفية .