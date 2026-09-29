التزام أميركي بدعم الجيش وتشدد حيال "حزب الله"

كتب عمر البردان في" اللواء": استناداً إلى ما تسرب من معلومات عن نتائج اجتماع الرئيس سلام بالوزير روبيو، أن الأخير عاد وكرر طلب بلاده من الحكومة اللبنانية
أن تكون أكثر جدية في موضوع حصرية السلاح، رغم الترحيب الأميركي بالقرارات السيادية للبنان . ولم يحصل الوفد اللبناني على
موعد ثابت للجولة التفاوضية الثامنة المنتظرة بين لبنان
وإسرائيل، في ظل تزايد الحديث عن أن المفاوضات مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية
والفصلية الأميركية.
لكن بدا بوضوح من خلال أجواء الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني في نيويورك وواشنطن، أن الإدارة الأميركية على موقفها الملتزم بدعم الجيش اللبناني
ليقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في الجنوب، وفي مناطق أخرى من لبنان . وهو التزام
لمسه الرئيس سلام من كلام رئيس الدبلوماسية الأميركية، في حين برز تشدد أميركي في اللقاء بين الوفد اللبناني ووزير الخزانة، بشأن ضرورة التزام لبنان بملاحقة شبكات إيران
و"حزب الله
" المالية، قبل الاهتمام بأي ملف آخر، وإن ركز الوفد اللبناني على إطلاع الجانب الأميركي على ما حققه لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والمصرفية .