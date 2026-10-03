السينما تعود إلى قلب بيروت.. 60 فيلماً في 3 أيام

تستعد لاستضافة الثالثة عشرة من مهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، الذي تنظمه جمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني، من 11 إلى 13 تشرين الأول 2026 في سينما الكوليزيه في الحمرا، بمشاركة 60 فيلماً من 15 دولة، إلى جانب طلاب من جامعات لبنانية مختلفة.

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ويتوزع البرنامج على ثلاثة أيام، بمعدل 20 فيلماً يومياً، بين الأعمال الروائية والوثائقية والحركية التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وشخصية، في تظاهرة تجمع المخرجين الشباب والتجارب السينمائية المستقلة من لبنان والعالم.





وتشارك في المهرجان أفلام من لبنان ومصر وسوريا والمغرب والعراق والأردن وسلطنة عُمان والبحرين وقطر وإيران والجزائر واليمن والهند واليونان وجنوب أفريقيا.





وتحضر السينما بمجموعة من الأعمال، بينها "Abu el Shanab" لأنطوني عبده، و"The Withered Willow" لسام سخلة، و"UPUPA" لمايا المقداد، و"وهو" لنور نادر ، و"نكأ السكون" لزينب المقطران، إلى جانب أفلام لبنانية أخرى.





كذلك، تسجل السينما حضوراً واسعاً، من خلال مجموعة من الأفلام بينها "141" لسيف الدوح، و"METRONOME" لأحمد عبد ، و"Rakoda" لمحمد السباعي، و"Salawat" لمارسيل نظمي وميرنا ماجد.





ويضم البرنامج أيضاً أعمالاً من المغرب والعراق والهند وسوريا والأردن وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران والجزائر واليمن، فضلاً عن مشاركة يونانية بفيلم "Aulūs" للمخرجة ألكيستيس فولغاري، وجنوب أفريقية بفيلم "Reflection" للمخرج ثابانغ ماكغاكوي. ويضم البرنامج أيضاً أعمالاً من المغرب والعراق والهند وسوريا والأردن وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران والجزائر واليمن، فضلاً عن مشاركة يونانية بفيلم "Aulūs" للمخرجة ألكيستيس فولغاري، وجنوب أفريقية بفيلم "Reflection" للمخرج ثابانغ ماكغاكوي.





وتشهد الدورة مشاركة طلاب من جامعات لبنانية مختلفة، ضمن توجه المهرجان إلى فتح المجال أمام الجيل الجديد وتعزيز التواصل بين المؤسسات الجامعية والحركة السينمائية، وتعريف الطلاب بتجارب وأساليب متنوعة في صناعة الأفلام.





وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني، المخرج إسطنبولي، إن المهرجان يسعى إلى "فتح مساحة حقيقية أمام المخرجين والسينمائيين من لبنان والعالم"، معتبراً أن السينما ليست مجرد عروض، بل وسيلة للتلاقي والحوار والتعبير عن الإنسان وقضاياه.





وأضاف أن الدورة الثالثة عشرة تؤكد استمرار بيروت كمساحة مفتوحة للفن والثقافة، مشيراً إلى أن المسرح الوطني اللبناني يعمل على دعم الطاقات الجديدة وتعزيز حضور السينما المستقلة.