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لبنان

وزيرة البيئة جالت في محمية اهدن

Lebanon 24
04-10-2026 | 02:12
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وزيرة البيئة جالت في محمية اهدن
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زارت وزيرة البيئة تمارا الزين محمية حرج إهدن الطبيعية، في جولة شملت عدداً من المواقع والمحطات داخل المحمية، واطلعت خلالها على تنوعها البيولوجي وخطط إدارتها وحمايتها.
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واستُقبلت الزين في غابة عين البياض من رئيس بلدية زغرتا - إهدن ورئيس لجنة المحمية المهندس بيارو زخيا الدويهي، ومديرة المحمية سندرا كوسا سابا، بحضور ممثل النائب طوني فرنجية المحامي بطرس فرنجية، والوزير السابق زياد المكاري، ومحافظ الشمال بالإنابة قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، ورئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل، إلى جانب عدد من الشخصيات والفاعليات وممثلين عن جمعيات أهلية وبيئية ومحميات طبيعية.
 
وتخللت الزيارة كلمات لكل من الدويهي وكوسا سابا والزين، ركزت على أهمية محمية حرج إهدن وفرادة تنوعها البيولوجي وغناها الطبيعي.
 
وعقب ذلك، شاركت وزيرة البيئة في إطلاق طائر في سماء المحمية برفقة خبير الطيور ميشال صوان، قبل أن تجول والوفد المرافق من عين البياض باتجاه غابة عين النعصة، حيث اطلعت على خطة إدارة المحمية.
 
كما توقفت الزين عند شجرة الدلب الوحيدة في المحمية، حيث التُقطت الصور التذكارية، قبل استكمال الجولة باتجاه نبع جوعيت وزيارة مشتل المحمية، حيث غرست شجيرة أرز باسمها واطلعت على الشتول الموجودة فيه.
 
وشملت الجولة أيضاً زيارة معرض الحشرات العلمي للدكتور نبيل نمر، قبل أن تُختتم بمأدبة غداء أقيمت على شرف وزيرة البيئة وضيوف المحمية، جرى في نهايتها تقديم هدايا تذكارية بالمناسبة.
 
 
 
 
 
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زياد المكاري

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