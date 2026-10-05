توقيف مالكة صالون في كسارة - زحلة... وهذا ما ضبطته قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعوة:

س. ب. (مواليد عام 1974، لبنانيّة)



بمزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص في داخل صالون في محلة كسارة – .



وبنتيجة المتابعة، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور برفقة مراقب من وزارة الصحّة، وعملت على توقيفها، ومالكة الصّالون التي تُدعى:



ن. ك. (مواليد عام 1988، لبنانيّة)

بتفتيشهما والصّالون، عُثر على ما يلي:



آلة لإزالة الثآليل والشامات الجلدية

جهازا لتنظيف البشرة

جهاز ليزر، وجهاز كاربون لتنظيف البشرة

ثماني عشرة عبوة بوتوكس كورية الصنع، مختلفة الأحجام، بعضها مستهلك

حقن فيلر، وحقن أخرى من أنواع مختلفة، إضافةً إلى آلة لتذويب الدّهون، وعبوات زجاجيّة تحتوي على مواد تستخدم للحقن والتجميل.

تم تحديد هويّة المشتبه بها الرئيسيّة التي تقوم باستخدام وإدارة أشخاص آخرين في مجال القيام بأعمال تجميليّة طبيّة من دون ترخيص، لاسيّما حقن إبر “البوتوكس” و”الفيلير”، وتدعى: (ز. م.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.



كما أكّد تقرير وزارة الصّحة على وجود كميّة من الحقن المنتهية الصلاحيّة، وكميّة اخرى معبّأة من دون معرفة مصدرها أو اسمها أو تاريخ صلاحيّتها، وكميّة أخرى غير مرخّصة أدخلت إلى بطرق غير مشروعة.



تمّ ضبط المواد التجميليّة المذكورة، وأقفل الصالون بعد ختمه بالشّمع الأحمر، وسلّمت الموقوفتان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة المختصّ.

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