عائلة جارودي سلّمت مجموعة أثرية محفوظة لديها إلى المديرية العامة للآثار

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استقبل غسان سلامة اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية – ، ولمياء صائب جارودي، بحضور مدير عام الآثار سركيس ورئيسة قسم الاسترداد في للآثار لور سلوم، وذلك إثر تقديم آل جارودي مجموعة من القطع الأثرية (فخار وزجاج) إلى المديرية العامة للآثار من ضمن مجموعة والدهما ووالدتهما صائب جارودي وليلى سلام.وتتولى المديرية العامة للآثار دراسة هذه القطع ومعاينتها من الناحية الأثرية، والتحقق من أصالتها وتحديد خصائصها وتاريخها، وفقاً للأصول العلمية والإدارية المعتمدة.وأكدت – المديرية العامة للآثار أن تعكس حساً وطنياً رفيعاً ووعياً بأهمية التراث الثقافي والأثري وضرورة الحفاظ عليه وصونه، كما تجسد روح المسؤولية تجاه الإرث الحضاري للبنان.وإذ تثمن الوزارة هذه الخطوة المميزة، فإنها تتمنى أن تشكل مثالاً يُحتذى به، وأن تشجع سائر المواطنين على المساهمة في حماية التراث الوطني والمحافظة على القطع الأثرية وصونها للأجيال .