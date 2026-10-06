بالصورة.. يُنفّذ عمليات سرقة في الضاحية الجنوبية وهذا ما حلّ به

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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات السرقة وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وبعد أن سُجّلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في ضاحية الجنوبية، كثّفت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف المتورّطين فيها.وبنتيجة عمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف شخص في محلّة ، للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة في منطقة الضاحية الجنوبية، ويُدعى:م. ع. ك. (مواليد عام 1980، لبناني)كما تمّ ضبط أربع دراجات آلية من دون أوراق قانونية.وتبيّن أنّ بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة عمليات سرقة مماثلة ويشتبهون بوجود صلة للموقوف بها، الحضور إلى المذكورة الكائن في محلّة ــ ثكنة الشّهيد مصطفى ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.