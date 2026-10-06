بالصورة.. يُنفّذ عمليات سرقة في الضاحية الجنوبية وهذا ما حلّ به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لمكافحة عمليات السرقة وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وبعد أن سُجّلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في ضاحية بيروت
الجنوبية، كثّفت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية
استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف المتورّطين فيها.
وبنتيجة عمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف شخص في محلّة الشياح
، للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة في منطقة الضاحية الجنوبية، ويُدعى:
م. ع. ك. (مواليد عام 1980، لبناني)
كما تمّ ضبط أربع دراجات آلية من دون أوراق قانونية.
وتبيّن أنّ بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء
المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة عمليات سرقة مماثلة ويشتبهون بوجود صلة للموقوف بها، الحضور إلى مركز المفرزة
المذكورة الكائن في محلّة الأوزاعي
ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن
، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.