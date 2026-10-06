اللجان النيابية تبحث التغطية الصحية الشاملة.. والتمويل يؤخر الحسم

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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة مجلس النواب إلياس بو صعب، خُصصت لمناقشة اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، المقدم من النائب بلال عبد الله، في حضور النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.وأوضح بو صعب، عقب الجلسة، أن المجتمعين أجمعوا على أهمية إقرار قانون يضمن الاستشفاء لجميع اللبنانيين، مشيراً إلى أن تناول بصورة أساسية الكلفة المالية وآليات تأمين التمويل.ولفت إلى أن اللجان قررت تعليق البحث في مصادر التمويل مؤقتاً، على أن يتواصل مقدم الاقتراح مع وزارتي المال والصحة العامة للتوصل إلى صيغة توافقية، تجنباً لفرض أعباء ضريبية من دون دراسة واضحة، مؤكداً استمرار الاجتماعات لاستكمال مناقشة القانون.وفي ملف آخر، أعلن بو صعب إعادة تفعيل لجنة فرعية برئاسته لدراسة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية المقدم من ، في إطار العمل على التطبيق الكامل لاتفاق .، أكد النائب بلال عبد الله أن الهدف من الاقتراح هو ضمان عدم بقاء أي لبناني من دون رعاية صحية، مشدداً على رفض التمييز الطبقي في التغطية الصحية والانفتاح على مختلف الخيارات المتعلقة بالتمويل.وشكر عبد الله على دعمه للاقتراح، معرباً عن أمله في تقريب وجهات النظر خلال الجلسات المقبلة وصولاً إلى إقراره.