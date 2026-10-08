بري: إنتهاء ولاية "اليونيفيل" دون إيجاد بديل أممي هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الممثلة العليا للإتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق، في حضور سفيرة في ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والأمنية على ضوء مواصلة خرقها لإتفاق وقف إطلاق النار وإعتداءاتها اليومية على القرى والبلدات الجنوبية ، إضافة للعلاقات بين لبنان ودول الإتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن للاتحاد القيام به لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لاسيما في ملف إعادة الإعمار ودعم موقف لبنان لجهة تمسكه بوجود قوة اليونيفيل.وجدد الرئيس تحذيره من "مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية "، لافتا إلى "أن الوصول إلى مثل هذه الخطيئة هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية وفي مقدمها القرار 1701، وهو أيضا يؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي ودوره".كما استقبل الرئيس بري عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيمس بول كلانفورد والوفد المرافق، في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.وأشار الرئيس بري أمام كلانفوردعلى "أن إسرائيل لم تلتزم ولا في أي لحظة في أي من الاتفاقات التي أبرمت منذ القرار 425 إلى القرار 1701، واتفاق تشرين الثاني 2024 ، وصولا لإتفاقية الإطار الثلاثي". وقال: "العلة هي ذاتها عدم إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات ".