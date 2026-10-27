باقل من 24 ساعة.. توقيف سارق في برقاشا

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في إنجاز أمني نوعي وخلال أقل من 24 ساعة، تمكنت مفرزة استقصاء ، من توقيف المشتبه به بتنفيذ عملية سرقة كبيرة في منطقة برقاشا، واستعادة المسروقات، بينها كمية من ، إضافة إلى ضبط عشرات المسروقات الأخرى داخل أحد المنازل في منطقة ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، إثر وقوع عملية سرقة يوم أمس في منطقة برقاشا بواسطة الكسر والخلع، قُدّرت قيمة المسروقات فيها بأكثر من 80 ألف دولار أميركي، بينها كمية من الذهب، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الشمال عمليات تعقّب ورصد ومتابعة دقيقة لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الفاعل.ونتيجة المتابعة والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد مكان المسروقات والعثور عليها داخل أحد المنازل في منطقة المحمرة، حيث ضُبطت أيضاً عشرات المسروقات الأخرى، إضافة إلى مجموعة من الهواتف الخلوية المتنوعة.وبعد تحديد هوية المشتبه به، المدعو ع.ح، سوري الجنسية، مواليد عام 2000، نفّذت دوريات المفرزة عملية أمنية دقيقة تخللتها مراقبة وتعقّب واستدراج المشتبه به من ، قبل به في كمين محكم نُصب له في منطقة ، حيث جرى توقيفه.ويأتي هذا الإنجاز نتيجة سرعة التحرّك ودقة المتابعة والتنسيق الميداني لدوريات مفرزة استقصاء الشمال، التي تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من كشف ملابسات عملية السرقة وتوقيف المشتبه به واستعادة المسروقات، فضلاً عن ضبط كميات إضافية من المسروقات