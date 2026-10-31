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لبنان

طقس خريفي دافئ يُسيطر.. ولكن هذا ما سيحدث اعتبارا من يوم الثلاثاء

Lebanon 24
31-10-2026 | 04:51
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طقس خريفي دافئ يُسيطر.. ولكن هذا ما سيحدث اعتبارا من يوم الثلاثاء
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني  ان يسيطر الطقس الخريفي المستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى خريفي متقلب. 
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الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و ضباب على المرتفعات. تنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد.

الأحد:
قليل الغيوم يتحوّل بعد الظهر الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب على المرتفعات، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي فتتخطى معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الثاني
 
الإثنين:
قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح إعتباراً من بعد الظهر. 

الثلاثاء:
قليل الغيوم نهاراً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة صباحاً والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجياً خلال النهار وتنشط الرياح  وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مساءً وتتكاثف الغيوم ليلاً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد.
 
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المديرية العامة للطيران المدني

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