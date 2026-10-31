التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً.. غارات وقصف وتفجيرات

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أغار الطيران الحربي مستهدفًا دوار كفرتبنيت.وكان قد أغار على وادي السلوقي، كما أطلقت القوات نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه الاحراج في وادي الحجير ومحيط بلدة شقرا.وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية، استهدفت الأولى المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في قضاء النبطية، والثانية أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، والثالثة المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت والطيبة في قضاء .واستهدفت غارة صباحًا منزل محمود المؤلف من أربع طبقات في برعشيت.كما تعرّضت بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، لقصف مدفعي.وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في حداثا تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة.ويسمع إطلاق نار كثيف وينفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطًا من الخيام من الجهة الشرقية باتجاه الاراضي الزراعية في إبل السقي.ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون وحلّقت مسيّرة على علو منخفض فوق بلدات .وحلّق طيران مسيّر فوق مدينة صور والبلدات المحيطة وصولاً حتى ضفتي الليطاني منطقة القاسمية على علو منخفض.ويحلّق طيران إسرائيلي مسيّر فوق والضاحية الجنوبية.