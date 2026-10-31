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لبنان

إسرائيل تستهدف "إنترنت الجنوب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2026 | 14:54
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قال مصدر تقنيّ لـ"لبنان24" إن الاستهدافات الإسرائيلية لأعمدة الإنترنت المثبتة على أسطح المنازل في عدد من بلدات جنوب لبنان، تطال شبكات إنترنت محلية تُستخدم لتوزيع الخدمة على المشتركين ضمن الأحياء والبلدات، ولا تعود إلى شركات الاتصالات الأساسية والرئيسية العاملة في لبنان.
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وأوضح المصدر أن هذه الأعمدة تُعدّ جزءاً من منظومة تقنية تُعرف باسم "إنترنت الحي"، وتعتمد على أجهزة إرسال واستقبال وهوائيات تُثبّت فوق المباني والمنازل، بهدف نقل خدمة الإنترنت لاسلكياً إلى المشتركين في نطاق جغرافي محدد.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبكات تعود في الغالب إلى موزعي الإنترنت المحليين الذين يتولون تركيب المعدات وتشغيلها وصيانتها، وبالتالي فإن ملكية الأعمدة والأجهزة المرتبطة بها تعود إلى أشخاص أو جهات خاصة، وليس إلى شركات الاتصالات الرئيسية.

ولفت إلى أن استهداف هذه الأعمدة قد يؤدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن مجموعة من المنازل أو الأحياء المرتبطة بالشبكة المتضررة، تبعاً لحجم الشبكة وعدد المشتركين فيها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تعطّل شبكات الاتصالات الأساسية في المنطقة.

وأكد المصدر أن وجود هذه التجهيزات على أسطح المنازل يرتبط بطبيعة عمل شبكات توزيع الإنترنت المحلية، التي تحتاج إلى مواقع مرتفعة لتأمين إرسال الإشارة واستقبالها وتغطية أكبر مساحة ممكنة، مشيراً إلى أن هذه المعدات تُستخدم بصورة اعتيادية في توفير خدمات الإنترنت للمنازل والمؤسسات.
المصدر: خاص "لبنان24"
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