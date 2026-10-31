تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة

Lebanon 24
31-10-2026 | 17:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة
جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة عدداً من الوفود الشعبية والبلدية من مختلف المناطق اللبنانية، ضمّت رجال دين وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.
Advertisement



وتناولت اللقاءات قضايا حياتية وإنمائية، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور وبلال عبدالله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



ومن الوفود التي التقاها جنبلاط: وفد من بلدة إبل السقي، عرض معاناة الأهالي من جراء منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم من جمع محصول الزيتون، مشيراً إلى أنهم لا يتلقون أي مساعدات من الهيئة العليا للاغاثة في هذا الخصوص. وقد أكد النائب جنبلاط من جهته، متابعة القضية مع الجهات المعنية.



وزار المختارة وفد كبير من بلدة دير بابا، ضمّ رئيس البلدية ربيع طربيه، شكر جنبلاط على اهتمامه ومساعدته في عدد من المشاريع الإنمائية للبلدة، ووفد من بلدة ميمس، ضمّ رئيس البلدية زاهي علامة والمختارين فؤاد مداح وكمال أبو العز، ووفد من وادي خالد وجبل أكروم، ضم الشيخ عبدالله الزويد، ووفد شبابي من بيروت، بحث مع النائب جنبلاط قضايا تهمّ الشباب، في حضور النائب فيصل الصايغ.



كذلك، التقى جنبلاط وفداً من جمعية الخريجين التقدميين، وآخر من الهيئة التعليمية في مدرسة "شوف هاي سكول" قدّم باسم المدرسة عبر المربية زكية غانم لجنبلاط، درع شكر تقديراً لدعمه المدرسة. الى جانب وفد من جمعية الإنماء الاقتصادي تحدّث باسمه الشاعر أنطوان سعادة، ووفد من بلدة نيحا، بحث شؤوناً انمائية بحضور المختار نجم ذبيان، ووفد من بلدة كفردان قضاء بعلبك، بحضور رئيس البلدية حمد حيدر، وفاعليات.



أيضاً، التقى جنبلاط وفداً من موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بحث معه قضاياهم، ووفداً من لجنة وقف مار يوسف في البيرة، ووفد من مزرعة الشوف ضمّ رئيس البلدية نصر البعيني وفاعليات، ووفداً من مرستي ضمّ رئيس البلدية جاسر أبو علي وفاعليات، ووفوداً من شارون ومجدلبعنا وبدغان وكفرقوق وبتاتر وشويا وشحيم.



وتلقّى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات والمطالب من المواطنين.
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية وبلدية في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: أقول للوفد اللبناني المفاوض: إقرأوا التوراة فذلك يفيدكم
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يلتقي وفداً نيابياً ويتسلّم أوراق اعتماد سفيري مصر والعراق
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى وفداً من الشبيبة الاشتراكية الدولية... بحث في تطورات لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الديمقراطي

الإسرائيلي

جنبلاط على

اللبنانية

ديمقراطي

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-11-01
Lebanon24
07:00 | 2026-11-01
Lebanon24
06:51 | 2026-11-01
Lebanon24
06:48 | 2026-11-01
Lebanon24
06:30 | 2026-11-01
Lebanon24
06:26 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24