بري متشائم ومتفائل وعلى الحياد: ارتدادات ايجابية لاي تقدم في مفاوضات واشنطن - طهران

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كتب رضوان عقيل في" النهار": لا يبدي أمام زواره في اليومين الاخيرين "علامات ايجابية" تؤكد على شقّ العواصم المعنية مسارات يمكن ان تؤدي الى تحقيق تقدم او عدمه في الاتصالات الاميركية - الايرانية.ورغم كل الاشارات السلبية يبقى معولاً على ضرورة سلوك لغة الحوار بين الافرقاء في الخارج والداخل وهو ينطلق من مسلمة ان اي تقدم في مفاوضات - طهران ستكون له ارتدادات ايجابية على مختلف بلدان العالم. ويتوقف عند الدور الديبلوماسي الذي تبذله الديبلوماسية القطرية في تقريب المسافات على خط أصحاب القرار عند الاميركيين والايرانيين مع ترقب الجميع لحصيلة نتائج الانتخابات الفرعية في الكونغرس.ويرد على سؤال عن مفاوضات اميركا - المفتوحة بالقول بأنه "متشائم ومتفائل وعلى الحياد". ويترك الخيار لسائله الاستعانة بجواب واحد من الثلاثة التي قدمها ومن دون ان يقطع الخيوط الديبلوماسية المفتوحة بين الافرقاء.وعند سؤاله عن الخلاف الدائر في الحكومة، ولا سيما من طرف وزراء "القوات " حيال دعوتهم لاحالة شحنة متفجرات ضهر البيدر العائدة لـ " " الى المجلس العدلي، يردّ بأن هذه القضية تسير وفق المسار القضائي المطلوب على غرار قضايا سبقت ما حصل اخيرا، ويعطي مثلا على ذلك نقل الوزير السابق ميشال سماحة متفجرات في سيارته قبل سنوات من دمشق الى ابان فترة النظام السابق في في عهد بشار . ويرى ان ما يتبعه في التحقيقات الجارية في متابعة ملف شحنة المتفجرات ليس بـ "الأمر الخطأ" مع دعوته الى عدم تسييس اي من الملفات التي تخص القضاء والتلاعب بها.ويأتي كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية في إطار دعوته لاجراء انتخابات جديدة وتهديده "حزب الله" في حال اقدم على القيام بإسناد ثان لايران ولا سيما مع بروز معلومات تقول ان "حزب الله" لم يعط رئيس المجلس كلمة نهائية اذا كان لن يقدم مرة جديدة على اسناد ايران مع الاشارة الى ان سؤالا من هذا النوع يبقى محط ترقب عند جهات عدة بدءاً من الى واشنطن، ولا سيما مع اظهار توجه نتنياهو الى افشال كل الاتصالات بين طهران وواشنطن اذ ينتظر لحظة إعطاء الأمر لأسراب سلاح طيران جيشه استهداف ايران واختبار دفاعاتها العسكرية حيث ستوجه كل الانظار عندها الى لبنان وترقب تعاطي الحزب مع هذه الحرب المنتظرة اذا فشلت المفاوضات المفتوحة.