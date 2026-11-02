الأب بو عبود زار البطريرك ميناسيان وعرض معه رسالة المعهد الفني الأنطوني ونشاطاته

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وجرى خلال اللقاء عرض مجموعة من المشاريع والأنشطة التي يعمل المعهد على تنفيذها وتطويرها، ولا سيّما في مجالات الفنون التشكيلية، والأيقونوغرافيا، والحرف الفنية، إضافة إلى المبادرات الثقافية والتربوية التي تهدف إلى جعل الفن مساحة للإبداع والحوار والتلاقي الإنساني، وتعزيز حضور الثقافة والفنون في المجتمع.ورافقت الأب بو عبود في الزيارة المساعدة الإدارية في المعهد ريتا ، وريتا كورومليان، في حضور مدير العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.وشكّل اللقاء، بحسب بيان للمعهد، "مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهمية التعاون والتواصل، ودور المؤسسات التربوية والفنية في صون التراث الثقافي، وتنمية الطاقات الشابة، وترسيخ قيم الانفتاح والتلاقي بين الثقافات".واشار البيان الى ان "هذه الزيارة تندرج في سياق حرص المعهد الفني الأنطوني – الدكوانة على توسيع التعاون مع المؤسسات والمرجعيات الثقافية والكنسية، وتعزيز رسالته الفنية والتربوية".