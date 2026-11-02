تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأب بو عبود زار البطريرك ميناسيان وعرض معه رسالة المعهد الفني الأنطوني ونشاطاته

Lebanon 24
02-11-2026 | 07:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأب بو عبود زار البطريرك ميناسيان وعرض معه رسالة المعهد الفني الأنطوني ونشاطاته
الأب بو عبود زار البطريرك ميناسيان وعرض معه رسالة المعهد الفني الأنطوني ونشاطاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 زار مدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين،  وعقد معه لقاءً تناول رسالة المعهد ودوره في تنمية المواهب الفنية والإبداعية، وأبرز النشاطات والبرامج التعليمية والفنية التي ينظّمها، وذلك في إطار تعزيز التواصل والانفتاح على المرجعيات الكنسية والثقافية.
Advertisement



وجرى خلال اللقاء عرض مجموعة من المشاريع والأنشطة التي يعمل المعهد على تنفيذها وتطويرها، ولا سيّما في مجالات الفنون التشكيلية، والأيقونوغرافيا، والحرف الفنية، إضافة إلى المبادرات الثقافية والتربوية التي تهدف إلى جعل الفن مساحة للإبداع والحوار والتلاقي الإنساني، وتعزيز حضور الثقافة والفنون في المجتمع.



ورافقت الأب بو عبود في الزيارة المساعدة الإدارية في المعهد ريتا صفير، وريتا كورومليان، في حضور مدير العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.



وشكّل اللقاء، بحسب بيان للمعهد،  "مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهمية التعاون والتواصل، ودور المؤسسات التربوية والفنية في صون التراث الثقافي، وتنمية الطاقات الشابة، وترسيخ قيم الانفتاح والتلاقي بين الثقافات".



واشار البيان الى ان "هذه الزيارة تندرج في سياق حرص المعهد الفني الأنطوني – الدكوانة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والمرجعيات الثقافية والكنسية، وتعزيز رسالته الفنية والتربوية".
مواضيع ذات صلة
رسالة من البطريرك ميناسيان إلى عون: نريد لبنان الدولة العادلة حيث لا يُهمَّش مواطن!
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان يدين الاعتداء على كنيسة الكرك: الإرهاب لن يقتلع جذور المسيحيين في الشرق
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: لتخصيص أسبوع صلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعرض معه سبل تطويرها
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاثوليك

الدكوانة

بطريركية

التربوي

بيدرو

كيليك

العلا

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:39 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-11-02
Lebanon24
10:03 | 2026-11-02
Lebanon24
09:59 | 2026-11-02
Lebanon24
09:54 | 2026-11-02
Lebanon24
09:39 | 2026-11-02
Lebanon24
09:38 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24