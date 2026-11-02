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لبنان

ممثل جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 07:49
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان تعيين أليساندرو مراكيتش ممثلاً مقيماً جديداً له، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026، خلفاً للممثل السابق، ليتولى قيادة برامج دعم التعافي والتنمية وتعزيز الحوكمة وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين.
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وأوضح البرنامج، في بيان، أن مراكيتش يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال التنمية الدولية، أمضى معظمها في العالم العربي، وعمل خلالها في الاستجابة للأزمات وتحقيق الاستقرار والتعافي والتطوير المؤسسي.

وأكد مراكيتش أن أولوياته ستتركز على الاستجابة لحاجات التعافي العاجلة في لبنان، إلى جانب دعم الإصلاحات والتنمية طويلة الأمد، مشدداً على مواصلة العمل مع المؤسسات الوطنية والشركاء لإحداث نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

وقبل تعيينه في لبنان، شغل مراكيتش منصب رئيس المكتب الفرعي للبرنامج في غزة، حيث أشرف على مشاريع لدعم الخدمات الأساسية وسبل العيش والتعافي الاقتصادي المحلي.

كذلك، تولى سابقاً منصب الممثل المقيم بالإنابة للبرنامج في السعودية، وشغل مناصب رفيعة في مكاتبه الإقليمية في نيويورك وبروكسل وعمّان، إضافة إلى مهام في فلسطين والعراق وباكستان.

ومراكيتش إيطالي الجنسية، يحمل دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ريدينغ البريطانية، وشهادة في الهندسة المعمارية من جامعة فلورنسا الإيطالية.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ أكثر من ستة عقود، في مجالات تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات الأساسية ودعم سبل العيش والتنمية المستدامة.
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