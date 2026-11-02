ممثل جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.. من هو؟

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وأوضح البرنامج، في بيان، أن مراكيتش يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال التنمية الدولية، أمضى معظمها في العالم العربي، وعمل خلالها في الاستجابة للأزمات وتحقيق الاستقرار والتعافي والتطوير المؤسسي.وأكد مراكيتش أن أولوياته ستتركز على الاستجابة لحاجات التعافي العاجلة في لبنان، إلى جانب دعم الإصلاحات والتنمية طويلة الأمد، مشدداً على مواصلة العمل مع المؤسسات الوطنية والشركاء لإحداث نتائج ملموسة في حياة المواطنين.وقبل تعيينه في لبنان، شغل مراكيتش منصب رئيس المكتب الفرعي للبرنامج في غزة، حيث مشاريع لدعم الخدمات الأساسية وسبل العيش والتعافي الاقتصادي المحلي.كذلك، تولى سابقاً منصب الممثل المقيم بالإنابة للبرنامج في ، وشغل مناصب رفيعة في مكاتبه الإقليمية في وبروكسل وعمّان، إضافة إلى مهام في والعراق وباكستان.ومراكيتش إيطالي الجنسية، يحمل دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ريدينغ ، وشهادة في الهندسة المعمارية من جامعة فلورنسا .ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ أكثر من ستة عقود، في مجالات تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات الأساسية ودعم سبل العيش والتنمية المستدامة.