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لبنان

باسيل: نؤيد العفو عن المظلومين ونرفض شموله قتلة الجيش والمدنيين

Lebanon 24
03-11-2026 | 09:19
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باسيل: نؤيد العفو عن المظلومين ونرفض شموله قتلة الجيش والمدنيين
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أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رفض العفو عمّن قتل أو اعتدى على الجيش أو المدنيين، مشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تكون على حساب دماء الشهداء وحقوق الضحايا.

وجاء موقفه خلال استقباله وفداً من أهالي شهداء الجيش، شكره على رفض قانون العفو العام وتقديم طعن به أمام المجلس الدستوري.

وقال باسيل إن موقفه نابع من قناعة ثابتة بأن الجيش يشكّل المرجعية الوطنية والضامن لحماية الوطن والشعب والدولة، وإن ما يمكن القيام به يبقى صغيراً أمام تضحيات شهدائه.

وشدّد على أن الوفاء للشهداء وصون كرامتهم قضية أساسية للتيار، وأن الاعتراض على القانون ينطلق أيضاً من حماية المجتمع وأمنه ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأوضح أن موقف التيار لا يستهدف أي طائفة أو مكوّن، لأن الجيش وشهداءه من كل لبنان ولكل لبنان، مؤكداً أنه ليس ضد العفو بالمطلق، بل يؤيد العفو عن الإسلاميين المظلومين.

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