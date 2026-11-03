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لبنان

"التيار الوطني الحر" يحذّر "حزب الله" من حرب جديدة.. وينتقد وزير الطاقة

Lebanon 24
03-11-2026 | 13:03
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التيار الوطني الحر يحذّر حزب الله من حرب جديدة.. وينتقد وزير الطاقة
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حذّر المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من مخاطر الفراغ الأمني المحتمل مع انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" وانسحابها من لبنان، داعياً إلى تحرّك دبلوماسي عاجل لإنشاء قوة دولية تضمن الانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين.
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وأوضح التيار، في بيان، أن المقترح الذي تقدّم به باسيل يقضي بإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار من مجلس الأمن، وبمشاركة الدول الدائمة العضوية فيه، تتولى ضمان الانسحاب الإسرائيلي وعودة المهجّرين وإعادة الإعمار، إلى جانب تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح والقرار.

وفي الشأن الإقليمي، حذّر التيار من انخراط "حزب الله" في أي حرب جديدة، معتبراً أن ذلك قد يجرّ لبنان إلى تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة، ويمنح إسرائيل فرصة لتوسيع اعتداءاتها واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية. وشدّد على أنه "لا يحق لأي طرف أن يقرر منفرداً مصير وطن بأكمله".

داخلياً، انتقد المجلس السياسي أداء وزير الطاقة، معتبراً أن اعتكافه يشكّل تهرّباً من المسؤولية ومحاولة للتغطية على الإخفاق في تأمين التغذية الكهربائية، متسائلاً عن أسباب احتجاجه على حكومة يشارك فيها، بدلاً من اتخاذ الإجراءات المطلوبة ضمن صلاحيات وزارته.

واتهم التيار الوزير بالسعي إلى الحصول على دعم مالي بقيمة 250 مليون دولار تحت عنوان مستحقات المؤسسات العامة، معتبراً أن المبلغ لن يكفي لأكثر من شهرين لتوفير تغذية كهربائية تتراوح بين 4 و8 ساعات يومياً.

كما انتقد ضعف الجباية، مشيراً إلى أن نصف المستحقات المطالب بها يعود إلى مؤسسات المياه التابعة للوزارة، ومطالباً بمعالجة المتأخرات المالية المتراكمة، بما فيها تلك التي قال إنها مترتبة على المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين.
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