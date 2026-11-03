بالفيديو.. شرطة بلدية بحنين تلاحق الدراجات النارية المسبّبة للضجيج والإزعاج

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تواصل شرطة بلدية بحنين – المنية حملتها لضبط الدراجات النارية التي تُصدر أصواتاً مرتفعة ومزعجة، حيث تعمل على توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحد من الضجيج والحفاظ على راحة الأهالي والحد من الإزعاج في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
بلدية بحنين – المنية https://t.co/vZ1fWsSYfM— lebanon 24 (@Lebanon24) November 3, 2026
بلدية بحنين – المنية https://t.co/vZ1fWsSYfM