بالفيديو.. شرطة بلدية بحنين تلاحق الدراجات النارية المسبّبة للضجيج والإزعاج

تواصل شرطة بلدية بحنين – حملتها لضبط الدراجات النارية التي تُصدر أصواتاً مرتفعة ومزعجة، حيث تعمل على توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحد من الضجيج والحفاظ على راحة الأهالي والحد من الإزعاج في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



بلدية بحنين – المنية https://t.co/vZ1fWsSYfM — 24 (@Lebanon24) November 3, 2026 Advertisement