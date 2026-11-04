رئيس وزراء العراق يزور بيروت وحراك قطري مرتقب

Advertisement

وفي الإطار العربي، يترقّب لبنان زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي في 18 تشرين الثاني الجاري، وفق معلومات خاصة اوردها "" بعد ظهر امس، وسيلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير حيث تقام له المراسم الرسمية، ثم تعقد الاجتماعات الثنائية والموسعة، يليها مؤتمر صحافي مشترك، على أن تقام مأدبة غداء على شرف الضيف.ويلتقي بعد الظهر برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و ومن ثم يغادر إلى بلاده.كذلك علم "" أنّ ملك بلجيكا فيليب سيحضر إلى لبنان في زيارة عمل تستمر يومين 4 و5 كانون الأول المقبل.وذكرت المعلومات أن الزيارة ستبدأ اعتباراً من يوم 4 كانون الأول بعد الظهر على أن يغادر يوم السبت 5 كانون المقبل، مشيرة إلى أن صاحب الجلالة سيزور الجنوب يوم 5 كانون الأول قبل أن يزور النصب التذكاري في مرفأ .