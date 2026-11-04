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لبنان

رئيس وزراء العراق يزور بيروت وحراك قطري مرتقب

Lebanon 24
04-11-2026 | 22:50
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رئيس وزراء العراق يزور بيروت وحراك قطري مرتقب
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في ظلّ المشهد الدولي والاقليمي المعقّد، تتواصل المساعي الدبلوماسية بحثًا عن مخارج تحول دون اتساع المواجهة. وفي هذا الإطار، علم أن المبادرة القطرية بشأن ملف السلاح في لبنان قد تتفعّل خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع وساطة تقودها الدوحة بين واشنطن وطهران. غير أن المصادر ترى أن من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة وسريعة لهذه المساعي. ولا يقتصر الحراك القطري على الجانب السياسي، بل يمتدّ إلى قطاع الطاقة. فقد تقرّر تأجيل الجلسة المقرّرة اليوم، إلى الأسبوع المقبل، بسبب اضطرار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي للسفر إلى الدوحة لمتابعة المباحثات مع الجانب القطري بشأن عرضه لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان وتحديثه.
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وفي الإطار العربي، يترقّب لبنان زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في 18 تشرين الثاني الجاري، وفق معلومات خاصة اوردها " لبنان 24" بعد ظهر امس، وسيلتقي خلالها رئيس مجلس  الوزراء نواف سلام في السراي الكبير حيث تقام له المراسم الرسمية، ثم تعقد الاجتماعات الثنائية والموسعة، يليها مؤتمر صحافي مشترك، على أن تقام مأدبة غداء على شرف الضيف.  

ويلتقي بعد الظهر برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم يغادر إلى بلاده.

كذلك  علم "لبنان24" أنّ  ملك بلجيكا فيليب سيحضر إلى لبنان في زيارة عمل تستمر يومين  4 و5 كانون الأول المقبل.

وذكرت المعلومات أن الزيارة ستبدأ اعتباراً من يوم 4 كانون الأول بعد الظهر على أن يغادر يوم السبت 5 كانون المقبل، مشيرة إلى أن صاحب الجلالة سيزور الجنوب يوم 5 كانون الأول قبل أن يزور النصب التذكاري في مرفأ بيروت.
 
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