رجي من كندا: حصر السلاح بيد الدولة شرط للاستقرار

بحث والمغتربين يوسف رجي مع رئيسة مجلس الشيوخ الكندي ريموند غانيي، العلاقات الثنائية والأوضاع في ، إضافة إلى مسار المفاوضات مع ومستقبل الحضور الدولي بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

وأشادت غانيي بدور الجالية في المجتمع الكندي، مجددة دعم بلادها للبنان، فيما دعا رجي كندا إلى مواصلة دعم ومساندة الحكومة في جهودها لإنهاء ووقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينعم بالاستقرار والازدهار في ظل وجود مجموعات مسلحة خارج الشرعية".

وفي أوتاوا، التقى رجي سفراء المعتمدين لدى كندا، حيث أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير اليمن جمال السلال، دعم الدول العربية لبسط سلطة على كامل أراضيها واحتكارها قرار الحرب والسلم.

وجدد رجي إدانة لبنان للاعتداءات التي تتعرض لها دول والأردن واليمن، مشددًا على أن "لبنان لم يعد يريد إسناد أحد أو معاداة أحد، بل يريد العيش بسلام واستعادة دوره في المنطقة".

وأوضح أن اتفاق الإطار مع إسرائيل "ليس معاهدة نهائية، بل إطار لمفاوضات مستقبلية"، معتبرًا أن المفاوضات تمثل السبيل الوحيد لوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب.