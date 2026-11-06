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لبنان

رجي من كندا: حصر السلاح بيد الدولة شرط للاستقرار

Lebanon 24
06-11-2026 | 01:03
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رجي من كندا: حصر السلاح بيد الدولة شرط للاستقرار
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بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع رئيسة مجلس الشيوخ الكندي ريموند غانيي، العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان، إضافة إلى مسار المفاوضات مع إسرائيل ومستقبل الحضور الدولي بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

وأشادت غانيي بدور الجالية اللبنانية في المجتمع الكندي، مجددة دعم بلادها للبنان، فيما دعا رجي كندا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني ومساندة الحكومة في جهودها لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينعم بالاستقرار والازدهار في ظل وجود مجموعات مسلحة خارج الشرعية".

وفي أوتاوا، التقى رجي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى كندا، حيث أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير اليمن جمال السلال، دعم الدول العربية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها واحتكارها قرار الحرب والسلم.

وجدد رجي إدانة لبنان للاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج والأردن واليمن، مشددًا على أن "لبنان لم يعد يريد إسناد أحد أو معاداة أحد، بل يريد العيش بسلام واستعادة دوره في المنطقة".

وأوضح أن اتفاق الإطار مع إسرائيل "ليس معاهدة نهائية، بل إطار لمفاوضات مستقبلية"، معتبرًا أن المفاوضات تمثل السبيل الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب.

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