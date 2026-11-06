شراكة أمنية جديدة بين لبنان وكندا.. ورجي يوجّه رسالة إلى إيران

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أعلن والمغتربين يوسف رجي ونظيرته الكندية أنيتا أناند إطلاق "الشراكة الكندية - للأمن والقدرة على الصمود"، خلال لقاء جمعهما لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم سيادة وحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التعاون في مجالات الأمن والاستقرار والمساعدات الإنسانية والحوكمة والتنمية، مع الاتفاق على إطلاق حوار سنوي بين كبار المسؤولين في البلدين.وأكدت أناند أن كندا ستساهم في ثلاثة مشاريع أساسية، تشمل تدريب قوات العمليات الخاصة في لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والجريمة، ودعم المصالحة والتماسك الاجتماعي، وحماية المدنيين من مخاطر الذخائر غير المنفجرة وتسهيل العودة الآمنة.وتناول اللقاء التطورات في ، حيث شدد الجانبان على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية في إطار التحضيرات للمرحلة التي تلي الانسحاب المخطط له لقوات "اليونيفيل".، أكد رجي أهمية الدعم الكندي للبنان، مشدداً على ضرورة احترام استقلالية القرار اللبناني ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.وقال رجي إن "المشكلة مع أنها لم تعترف بعد بأن في لبنان حكومة مستقلة في قرارها، لا تحتاج إلى من يتخذ القرارات عنها أو يفرضها عليها".كما طلب من نظيرته الكندية نقل موقف لبنان إلى اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الأسبوع المقبل في ، داعياً إلى اعتماد برنامج موحّد للمساعدات المخصصة للبنان، وإصدار بيان يدعم سيادته ويطالب بانسحاب وحصر السلاح بيد الدولة.واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتواصل بشأن الثنائية والإقليمية، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية واحترام القانون الدولي في تعزيز الاستقرار.