إعلان تحالف كتائبي - قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين

أعلنت مصلحة المهن القانونية في حزب "القوات اللبنانية" وندوة المحامين في حزب الكتائب اللبنانية تحالفهما لخوض انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة عام 2026، مع الاتفاق على دعم أربعة مرشحين، في إطار رؤية نقابية ووطنية مشتركة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مشترك عُقد في فندق "لو غابرييل" في الأشرفية، بحضور الأمين العام
لـ"القوات" إميل مكرزل، والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، وعضوي الهيئة التنفيذية مايا الزغريني وبشير مطر، ورئيسة مصلحة المهن القانونية باسكال مراد متّى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس
المركزي.
كذلك، حضر عن حزب الكتائب
الأمين العام وليد فارس، ونائب الأمين العام بشير مراد، والنقيب السابق للمحامين فادي المصري، بمشاركة مفوّض قصر العدل في بيروت إيلي
الحشّاش، وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت موريس الجميّل، وعدد من المحامين والكوادر في الحزبين.
وبعد التداول في الشؤون الوطنية والسياسية والنقابية، اتفق المجتمعون على دعم المرشحين رياض
شدياق، وإيلي قازان، ومايا شهاب، وإيلي إقليموس، انطلاقاً مما وصفوه بالإيمان بتمثيل تعدّدي ميثاقي يحافظ على تاريخ النقابة السيادي والوطني، ويصون دور الأحزاب والمستقلين.
ودعا المجتمعون المحامين في الحزبين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات والتصويت للمرشحين الأربعة، تجسيداً للرؤية النقابية والوطنية المشتركة.