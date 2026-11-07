إعلان تحالف كتائبي - قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين

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وجاء الإعلان عقب اجتماع مشترك عُقد في فندق "لو غابرييل" في الأشرفية، بحضور لـ"القوات" إميل مكرزل، والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، وعضوي الهيئة التنفيذية مايا الزغريني وبشير مطر، ورئيسة مصلحة المهن القانونية باسكال مراد متّى، إلى جانب عدد من المركزي.كذلك، حضر عن الأمين العام وليد فارس، ونائب الأمين العام بشير مراد، والنقيب السابق للمحامين فادي المصري، بمشاركة مفوّض قصر العدل في بيروت الحشّاش، وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت موريس الجميّل، وعدد من المحامين والكوادر في الحزبين.وبعد التداول في الشؤون الوطنية والسياسية والنقابية، اتفق المجتمعون على دعم المرشحين شدياق، وإيلي قازان، ومايا شهاب، وإيلي إقليموس، انطلاقاً مما وصفوه بالإيمان بتمثيل تعدّدي ميثاقي يحافظ على تاريخ النقابة السيادي والوطني، ويصون دور الأحزاب والمستقلين.ودعا المجتمعون المحامين في الحزبين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات والتصويت للمرشحين الأربعة، تجسيداً للرؤية النقابية والوطنية المشتركة.