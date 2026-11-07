بعد اجتماعه في بكركي.. بيانٌ لمجلس رئاسة البطاركة والأساقفة الكاثوليك

صدر عن مجلس رئاسة البطاركة والأساقفة الكاثوليك، البيان الختامي، وجاء فيه:

عقد مجلس الرئاسة اجتماعه يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026 في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك ، رئيس المجلس، وبمشاركة أصحاب الغبطة البطاركة الكلّيي الطوبى، مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية للسريان الكاثوليك، ويوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، وروفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

تابع المجلس التحضيرات للدورة التي ستُعقد في بكركي من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان " نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".بحث المجلس التعديلات المقترحة على نظامه الداخلي تمهيدًا لعرضها في دورة استثنائية، وناقش مشروع النظام التنظيمي وخطة عمل اللجنة الأسقفية المكلّفة بمواكبة المرحلة السينودسية 2027-2028.بحث المجلس شؤون الأمانة العامة الإدارية والمالية وسبل دعم عمل اللجان الأسقفية.شدّد أصحاب الغبطة على أهمية الاحتفال بالمناولة الأولى في الرعايا، وفقًا لتعليمات السلطة الكنسية.تابع المجلس التحضيرات للمشاركة في اليوم العالمي للشبيبة في سيول عام 2027.اطّلع المجلس على نداء رؤساء بلديات علما الشعب والقوزح ودبل ورميش وعين إبل بشأن الظروف القاسية التي يعيشها أهالي هذه البلدات.شكر أصحاب الغبطة الله على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا لاون الرابع عشر.شجب المجلس الاعتداءات على دور العبادة، ولا سيّما الاعتداء على كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمّود بمحافظة الكرك في الأردن، وسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.وانضمّ إلى الاجتماع الأب خليل علوان، الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، فعرض مرحلتَي مواكبة المسار السينودسي في كنائس الشرق الأوسط. كما قدّم مشروع انضمام هذه الكنائس إلى اتحادات المجالس الأسقفيّة في العالم الكاثوليكي، في إطار تعزيز التعاون بين الكنائس بروح السينودسيّة".وفي الختام، جدّد البطاركة التزامهم بتعزيز التعاون بين الكنائس الكاثوليكية ومؤسساتها، خدمةً لرسالتها الروحية والإنسانية والوطنية.