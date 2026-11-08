أخطر مهمة في الحرب.. بلا راتب!

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ويضم الأحمر 34 فرعاً و204 وحدات محلية، يعمل فيها 400 موظف فقط مقابل 12,301 متطوع، ما يعني أنّ المتطوعين يشكّلون نحو 97% من قوته البشرية، بمعدل 31 متطوعاً تقريباً لكل موظف، ويتضح حجم هذا الاعتماد في الخدمة الإسعافية تحديداً، إذ يعمل نحو 5 آلاف مسعف متطوع على أسطول يتجاوز 350 سيارة إسعاف، أي نحو 14 مسعفاً لكل سيارة، يتناوبون على تغطية كامل الأراضي .وتكتسب هذه المعادلة ثقلها في زمن الحرب، فالمنظمة التي تُعدّ المزوّد لخدمات الإسعاف ما قبل المستشفى في البلاد، خسرت مسعفين خلال تنفيذ مهامهم منذ آذار الماضي، بينهم من سقط أثناء انتشال ضحايا القصف في مجدل زون، ومن استُهدفت سيارته بغارة، فيما باتت الفرق تواجه صعوبة متزايدة في الوصول إلى المناطق المصنّفة خطرة بعد استهداف سيارات الإسعاف.ويكشف ذلك أنّ الدولة تعتمد في لحظات الطوارئ الكبرى على شبكة يحملها في الأساس شبان وشابات من عمر 17 عاماً وما فوق، يجمعون بين الدراسة أو العمل والمناوبات الليلية، ما يجعل صمود هذا النموذج مرهوناً بعوامل لا يملك السيطرة عليها، في ظل الهجرة المتزايدة للشباب، والضغط النفسي والجسدي الذي تفرضه الحرب، وتراجع للمنظمات الإنسانية.