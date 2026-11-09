السفارة البريطانية تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مدافن الكومنولث في بيروت

شهدت مدافن الكومنولث في ، الأحد 8 تشرين الثاني، قداساً أقامته السفارة بمناسبة "يوم تذكار الموتى"، تكريماً لمن ضحّوا بحياتهم في خدمة بلدانهم، من المتحدة ودول الكومنولث وبلدان أخرى، بينها .

وترأس القداس كاهن رعية القديس جورج في الحدث الأب طوني كرم، واستهلّته القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دن بكلمة ترحيبية. وتلتها قراءات لنائبة رئيس البعثة ياسمين رايا، ونائب رئيس البعثة الأميركية كيث هانيغان، والملحق العسكري الفرنسي العقيد برونو كوستانتيني، وسفير أستراليا توم ويلسون.

وفي ختام القداس، وقف الحاضرون دقيقتَي صمت، ثم وضع سفراء ودبلوماسيون وملحقون عسكريون وممثلون عن القوات المسلحة والأجنبية أكاليل الزهر على النصب التذكاري.

وحضر الملحق العسكري المقدم تشارلز سميث، وممثلون عن العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. ويُقام هذا الحدث سنوياً إحياءً لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918.