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لبنان

700 ألف مغترب في بيروت في الاعياد؟!

Lebanon 24
09-11-2026 | 22:54
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700 ألف مغترب في بيروت في الاعياد؟!
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كتبت" الديار": أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود، أن القطاع السياحي سيشهد زخما كبيرا مع اقتراب الاعياد، رغم الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة.
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وقال إن بداية الحركة ستبدأ من مطلع كانون الأول، ونهاية الشهر ستبلغ ذروتها، وستستمر حتى كانون الثاني. وكشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر أن الرحلات المتجهة من عدد من الوجهات الرئيسية، ومنها لندن وباريس ودبي والرياض وجدة وأثينا، خلال فترة الأعياد، قد سجلت نسبة حجوزات بلغت 100%، مؤكداً أن هذه الحجوزات أُنجزت بالفعل، رغم أن موعد الرحلات لا يزال بعيداً نسبياً.
وذكرت مصادر في وزارة السياحة والمكاتب السياحية في لبنان أن بعض الوجهات شهدت إضافة رحلات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد، لا سيما دبي وباريس، كاشفة عن تسيير نحو 10 رحلات إضافية من دبي وباريس إلى لبنان خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 كانون الأول.
وذكرت مصادر متابعة أن عدد المغتربين القادمين إلى لبنان خلال فترة الأعياد قد يتجاوز 700 ألف مغترب لبناني، لكن لا يمكن التعويل على هذه الحركة، لأنها تبقى محصورة بفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن شهر ونصف الشهر، ولا تكفي لإنقاذ القطاع السياحي، لكنها تؤدي إلى تعويض بعض الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي خلال السنوات الماضية.
وطالب عبود بضرورة تأمين الأمن في لبنان، ومنع الجرائم والسرقات والمخالفات التي تؤثر سلباً في السياحة في لبنان، لأن المؤسسات السياحية بالكاد ستتمكن من تجاوز خسائر الأشهر الماضية نتيجة أجواء الحرب التي حلت على لبنان.
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