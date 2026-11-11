تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسة تشريعية اليوم والحكومة تطالب بإلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية

Lebanon 24
11-11-2026 | 22:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جلسة تشريعية اليوم والحكومة تطالب بإلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية
جلسة تشريعية اليوم والحكومة تطالب بإلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعقد مجلس الوزراء يعقدُ جلسة غدا الجمعة عند الساعة الثالثة والنصف في السرايا بعد الظهر لمتابعة درس ملف الكهرباء.
Advertisement

ويتوجه رئيس الحكومة نواف سلام نهاية الاسبوع الى قطر لمتابعة ملف الكهرباء.

نيابيا تعقد الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اليوم عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة النجمة وعلى جدول اعمالها 31 بنداً (تتوزع بين مشاريع واقتراحات قوانين) تتعلق بملفات مالية، واقتصادية، وإنمائية، وإدارية، وقروض واتفاقيات دولية.

 وعشية الجلسة تساءلت أوساط نيابية، عبر"لبنان 24"عن مغزى إصرار الحكومة على إدراج مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، والرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية أساسية، وهي تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من خلال مشروع سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. وتكمن المفارقة في أن الحكومة، التي تتحدث باستمرار عن ضرورة تأمين التمويل للمشاريع الحيوية، تذهب في الاتجاه المعاكس بإلغاء قروض سبق تخصيصها لهذه المشاريع، من دون أن تقدم، حتى الآن، توضيحات كافية تبرر هذه الخطوة.  وما لفت نظر هذه الأوساط النيابية هو أن اللجان النيابية المشتركة كانت قد رفضت المشروع في 14 تشرين الأول الماضي، وأوصت الهيئة العامة بردّه، بعدما أثار النواب تساؤلات حول أسباب التخلي عن تمويل مشاريع بهذه الأهمية، ولا سيما كلية الصحة في الجامعة اللبنانية والطريق الساحلي الجنوبي، فيما بقي ملف سد بسري موضع نقاش مختلف نظراً إلى خلفياته البيئية والسياسية المعروفة.  وعليه، لا يبدو السؤال محصوراً في مصير ثلاثة قروض، بل في السياسة الإنمائية التي تعتمدها الحكومة: هل ثمة مراجعة فعلية لجدوى هذه المشاريع وشروط تمويلها، أم أن الدولة تتخلى عن فرص تمويل متاحة من دون أن تملك بدائل جاهزة؟ والأكثر إحراجاً أن إلغاء القروض لا يعني بالضرورة توفير المال أو معالجة الأزمة المالية، بل قد يعني خسارة فرص لتنفيذ مشاريع يحتاج إليها اللبنانيون. فهل تملك الحكومة تفسيراً مقنعاً لإلغاء هذه القروض الثلاثة، أم أن المجلس النيابي سيضطر مجدداً إلى مساءلة حكومة لا تواكب حتى المشاريع والقوانين التي تحيلها بنفسها؟

 تركيا ودعم الجيش
وتوقفت أوساط سياسية عبر " لبنان 24" عند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149، المدرج في البند الأول من جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصًا أن إقرار هذا المشروع يكتسب أهمية تتجاوز قيمته المالية، إذ يفتح الباب أمام تعاون عسكري ومالي بين لبنان وتركيا بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار، على مدى خمس سنوات، وفق ما أعلن عنه سابقًا.

وما لفت هذه الأوساط أن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات والعتاد وتأمين احتياجات الجيش ، بإشراف وزارتي الدفاع وقيادتي الجيشين اللبناني والتركي. لكن توقيت إقرارها يطرح تساؤلات تتجاوز مضمونها التقني، ولا سيما أن لبنان يقترب من مرحلة أمنية دقيقة مع انتهاء مهمة "اليونيفيل"، والبحث عن صيغ جديدة لضمان الاستقرار في الجنوب. 

وتساءلت هذه الأوساط عما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار دعم المؤسسة العسكرية فحسب، أم أنها تشكل مدخلاً لتعزيز الحضور التركي في المعادلة الأمنية اللبنانية المقبلة؟ خصوصاً أن أنقرة سبق أن أبدت اهتماماً بتجهيز فوج نموذجي للجيش، وأعلنت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية له. وفي انتظار اتضاح حدود هذا التعاون، يبقى السؤال الأهم، الذي ترسمه هذه الأوساط: هل تتحول المساعدات العسكرية إلى شراكة استراتيجية أوسع، يكون لتركيا من خلالها دور في ترتيبات ما بعد "اليونيفيل"، أم أن الاتفاقية ستبقى محصورة في إطار الدعم والتجهيز والتدريب؟
 
مواضيع ذات صلة
اللجان المشتركة رفضت مشروع القانون الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصّصة لمشاريع
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة للحكومة الجمعة مخصصة لملف الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تطلب إلغاء ثلاثة قروض.. من يفسّر للبنانيين لماذا؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخميس.. جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث ملف الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

في الجامعة

اللبنانية

لبنان 24

بيروت

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:10 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:30 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:10 | 2026-11-11
Lebanon24
22:18 | 2026-11-11
Lebanon24
22:30 | 2026-11-11
Lebanon24
23:15 | 2026-11-11
Lebanon24
23:11 | 2026-11-11
Lebanon24
23:07 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24