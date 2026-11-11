تصوّر اميركي لما بعد "اليونيفيل": دفع نحو التواصل المباشر

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عندما أعلن الأميركي ماركو روبيو أن بديل "اليونيفيل" ليس بالضرورة أن يكون عسكريًا، لم يفتح نقاشًا تقنيًا حول تشكيل بعثة جديدة فحسب. فوضع مستقبل جنوب أمام معادلة أشد وضوحًا: لا قيمة مستدامة لانسحاب إسرائيلي إذا استطاع " " العودة خلفه، ولا معنى لانتشار إذا بقيت شبكات "الحزب" قادرة على العمل خارج سلطة الدولة. من هنا تأتي أهمية اقتراحه إنشاء نظام تحقق يحظى بثقة لبنان وإسرائيل، وقد يتولاه مدنيون بدلا من العسكر. في القراءة الأميركية، تشير المصادر إلى أنه يمكن لهذا الطرح أن يعيد الحركة إلى مسار عالق بين تعهدات وشروط تل أبيب، لكنه لن يفعل ذلك بمجرد تغيير هوية المراقبين. فالمشكلة التي كشفتها الترتيبات السابقة ليست نقصًا في عدد الموجودين على الأرض بقدر ما هي غياب العلاقة الملزمة بين رصد المخالفة وإنهائها. وما لم يقرر لبنان مواجهة السلطة الموازية التي بناها "حزب الله"، فقد ينتهي البديل إلى توثيق الإخفاق نفسه بأدوات مختلفة. وتقول مصادر في الخارجية الأميركية، يصبح اقتراح روبيو اختبارا لبيروت أكثر منه حلا جاهزا لها. فإذا كان لبنان واثقًا من سيطرته، يفترض أن يكون معنيًا بآلية تستطيع إثباتها. أما إذا بقي الدخول إلى المواقع المشتبه بها رهينة التسويات، وتحولت كل عملية تفتيش إلى أزمة سياسية، فستكون المشكلة في حدود القرار اللبناني، لا في جنسية المفتش أو طبيعة مهمته. في هذا الإطار، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "نداء الوطن" أن كل ذلك لا يعفي الجيش من مسؤولياته، لكنه أيضًا يعيد المسؤولية الأساسية إلى مكانها. وانتقد المتحدث خطابي ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيرًا إلى أنهما لا يعكسان حقيقة الواقع، لا بل يفشلان في تحديد المشاكل التي تمنع لبنان من استعادة سيادته، لا الآن ولا في . في المحصلة، لا تحتاج إلى إعلان لبنان "قضية خاسرة" كي تدرك أن استمرار التعهدات بلا نتائج يستنزف الاستعداد لمساعدته. ولا تحتاج بيروت إلى انتظار هذا الحكم كي تفهم أن تبدل الصيغة الدولية لن يرفع عنها مسؤولية القرار. وكما قال دبلوماسي أميركي، اقتراح روبيويوفر فرصة لبناء ترتيب أكثر صدقية من النموذج الحالي، لكنه قد يتحول أيضًا إلى مهلة جديدة تستخدمها السلطة لتأجيل المواجهة مع السؤال الأصلي: ماذا ستفعل الدولة إذا رفض "حزب الله" التخلي عن سلطته العسكرية؟وكتبت لارا يزبك في" نداء الوطن": على بُعد خمسين يومًا تقريبًا من انتهاء ولاية اليونيفيل جنوبًا، أواخر العام الجاري، يزور لبنان الأسبوع المقبل السفير الأميركي لدى مايك وولتز، حيث يجري نقاشات مع المسؤولين، ستكون على جانب من الأهمية.فالولايات المتحدة تُعتبَر أكبر معارضي مطلب التجديد للقوات الدولية، والذي ترفع بيروت لواءه عاليًا، وتواصل، حتى ربع الساعة الأخير، جهودها مع عدد من العواصم الكبرى وأبرزها باريس وروما، لتحقيقه، إذ إن بقاء "اليونيفيل"، في نظرها، هو السيناريو "الأقل وجعة راس". فالوضع في الجنوب غير مستقر وعشرات القرى محتلة من ، وبالتالي لا يمكن للجيش اللبناني الدخول إليها ويحتاج إلى مساندة دولية تؤمّنها له "اليونيفيل"، كما أن عديده لا يسمح له بملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأممية. الزيارة المرتقبة تأتي بعد أن بحث وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الملف، في باريس في الساعات الماضية، معلنًا أن "يمكن أن تحل محل اليونيفيل جهة أخرى" وأنه "لا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات"، لافتًا إلى أن القوة العتيدة يمكن أن تكون مدنية وغير عسكرية. انطلاقًا من هنا، سيجدّد وولتزالمطالبة بتواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في المرحلة المقبلة، وهو ما تنصح به واشنطن، لإدارة وتنسيق الأوضاع الميدانية والعسكرية جنوبًا، طالبًا من جديد إلغاء قانون تجريم التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين. لكن في حال لم يمرّ هذا المطلب، فإن قد توافق على أن يتولى مراقبو الهدنة UNTSO (الموجودون جنوبًا منذ العام 1949) مراقبة الخروقات الأمنية في الجنوب، على أن يتم رفع عديدهم البالغ حاليًا 45 مراقبًا. كما أن واشنطن قد لا تعارض تشكيل قوة مراقبين دوليين من خارج إطار "اليونيفيل"، لا يتجاوز عدد أفرادها المئة، لتولّي المهام المنوطة بالقوات الدولية اليوم.وكتب عمر البردان في" اللواء":على وقع حالة المراوحة التي تخيم على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وفيما أكدت القيادات الرسمية وقوفها الحازم وراء الجيش وقيادته في مواجهة الحملات التي يتعرض لها، كانت لافتة المواقف التي أعلنها وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو تجاه لبنان و"حزب الله" . وهو ما يؤكد أن واشنطن ما تزال تدعم اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه، وبما يعزز استمرار التواصل مع حكومة لبنان . لكن هذا الأمر لا يمنع القول برأي أوساط دبلوماسية، أن هناك انزعاجاً أميركياً من القيادة السياسية في لبنان، لناحية شعور واشنطن أنه لم يحصل تحرك واضح وسريع في ملف نزع السلاح .