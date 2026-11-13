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لبنان

بلدات في المتن الشمالي تشتكي من أزمة انقطاع المياه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-11-2026 | 14:15
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بلدات في المتن الشمالي تشتكي من أزمة انقطاع المياه
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افادت معلومات "لبنان٢٤" بأن مناطق عدة في قضاء المتن الشمالي، تعاني من أزمة انقطاع وتقنين قاسٍ للمياه في الوقت الحالي نتيجة تداخل أسباب مالية وإدارية، أبرزها قرار مؤسسة كهرباء لبنان  قطع التغذية عن الإدارات والمصالح المستقلة المتأخرة عن سداد مستحقاتها، مما أدى إلى توقف محطات الضخ التابعة لمؤسسة المياه  وتسبب بأزمة شاملة في قرى وبلدات المتن الشمالي.
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وقد دفعت هذه الأزمة عددًا من الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة، عبر طلب صهاريج المياه (السيترنات) لتأمين احتياجاتهم اليومية، ما يشكّل عبئًا إضافيًا على كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وهذا المساء، شدّد وزير الطاقة جو الصدي في خلال جلسة مجلس الوزراء، على أهمية تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن كامل التكاليف الناتجة عن الإعفاءات التي مُنحت للجنوب، والتي ينبغي أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها، لا المؤسسة. وقال إن هذا الأمر  ينطبق ايضل على الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحرب، التي يجب أن تتحمّلها الدولة أيضًا، لا مؤسسة كهرباء لبنان.

لكن من وجهة نظر المواطنين، لا يجوز أن يكونوا هم من يدفعون ثمن الخلافات المالية والإدارية وعجز الدولة عن تسديد مستحقاتها، أو أن يُتركوا لمواجهة تداعيات قرارات لا علاقة لهم بها.
المصدر: خاص "لبنان24"
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